Cinthia Fernández polémica contra Matías Defederico

La bailarina apuntó contra su ex marido.

Cinthia Fernandez, volvió a activar la polémica, ya que criticó a Matías Defederico por “tener tiempo libre” durante la cuarentena total. Afirmó que no entrena y que tampoco se encuentra en su residencia de Carlos Casares, sino que está pasando el aislamiento en una casa dentro de un barrio privado en Escobar.

“Este chico está con mucho tiempo libre. Que se ocupe y me ayude con las tareas y las cosas que hacen falta para las nenas”, sugirió Cinthia. Además explicó: “Yo tengo la totalidad de la tenencia de las nenas porque él por su trabajo tiene que jugar afuera. Viene una vez al mes y eso lo obliga a darme más del 50 por ciento. Eso no se lo pedí nunca”.

Matias Defederico y Cinthia Fernández se vieron involucrados en peleas mediáticas y judiciales. Finalmente llegaron a un acuerdo pacífico y el compromiso de no hablar más del otro. Lo hicieron por el bien de sus hijas, y duró varios meses. En diciembre del año pasado se los vio juntos para una foto familiar en el acto de fin de año de las niñas.

Entre muchas polémicas, Defederico se defendió en Instragram

Pero dos meses después se desató el primer problema que los volvió a tener como protagonistas. La bailarina abandonó el programa Pasapalabra, conducido por Iván Pineda, en medio de un ataque de nervios. Se lo adjudicó a que el futbolista la había amenazado con dejar de pagar la obra social a sus hijas.

En ese momento, Defederico evitó hablar con la prensa, pero más adelante debido a que la bailarina dijo que lo que recibe por parte de su ex marido no le alcanza, a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí mostró el resumen de su tarjeta de crédito junto a la obra social de sus hijas, que también se hace cargo de la de su ex mujer.