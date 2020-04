“Como si fuera una vieja de cuarta…” Habló la mujer que rompió la cuarentena para tomar sol

Durante la jornada de ayer, alrededor de las 15 horas, una mujer de 83 años rompió la cuarentena con un motivo inusual, tomar sol. La señora cruzó la avenida para sentarse en el Parque Tres de Febrero a tomar sol con barbijo, guantes, lentes y una reposera. La mujer estaba muy tranquila cuando la interrumpió la policía pidiéndole que respetara la cuarentena obligatoria. Ella se resistió y su respuesta llamó la atención.

La policía intentó explicarle la situación. “No quiero llevarla detenida, vaya a su casa“, le pidieron. Y ella respondió: “Me quedo hasta las tres y veinte. Colabore usted conmigo que soy una vieja que necesita tomar sol. Usted debería ser una persona bondadosa, no que viene a hinchar acá nada más, porque no le hago mal a nadie. No estoy contagiando a nadie“, dijo la señora. Pasados veinte minutos, decidió tomar sus cosas y retirarse.

Esta mañana la mujer apareció en televisión. Su nombre es Sara y aseguró que volverá al espacio a tomar sol si consigue un permiso para romper la cuarentena. En una charla con Arriba Argentinos, la mujer dijo: “No conocen, no saben lo que es el Parque Tres de Febrero, pero porque no van nunca. No lo usa nadie. Es enorme, entonces jamás estás pegado a nadie, ellos se me paraban a mí y ellos apestan. Una estaba sin barbijo, que no sé quién era“.

“Yo no apesto porque no estoy entre la gente como ellos, ellos están entre las multitudes tratando con delincuentes, como normalmente tratan los policías. No tratan con gente normal y del montón. Van a la cárcel, se juntan con la tropa de ellos nada más, ellos me pueden pasar coronavirus a mí, no yo ellos“, aseguró Sara, que afirmó que tomó todas las precauciones necesarias antes de salir de su casa. “Yo respeto toda la cuarentena, me pongo mi barbijo, salgo con guantes de goma para no tocar los botones de la casa, no toco ni la puerta ni el ascensor ni nada“.

“Me sentí maltratada, como si fuera una vieja de cuarta. ¿Para qué voy a usar barbijo si no tengo nadie en 32 km de parque? La mayoría de mis vecinos tienen balcón, está clausurada toda la parte de arriba de la terraza, el gimnasio, la pileta, todo clausurado, nadie puede ir arriba, ¿a dónde voy a ir a tomar sol? Tengo 32 km enfrente, los he tenido toda mi vida“, dijo Sara.

“No le hago mal a nadie, ellos a mí se me acercaron de una manera espantosa y la gorda que estaba ahí no me dejaba entrar“, dijo la mujer. “Ahora, como es la segunda vez que me pasa y no quiero que se me acerque más esa gentuza, que está toda contaminada. Son trabajadores que están a costa nuestra haciendo nada“.