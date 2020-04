En un geriátrico porteño encontraron a 19 personas con Covid-19

En la noche de este martes, un geriátrico porteño fue evacuado. Esto se dio porque hubo un contagio masivo de coronavirus y todas las personas estaban dentro del grupo de riesgo. Varias ambulancias llegaron al lugar para trasladar a los ancianos. El gobierno de Capital Federal confirmó que son “19 las personas infectadas”. Los familiares de los adultos mayores denunciaron a los dueños del establecimiento.

El Intransigente informó que Alberto Crescenti dijo que, “a través del ministerio de Salud de la Ciudad y del propio SAME, van a tomar cartas en el asunto, porque no hay ninguna autoridad presente“. “Vamos a tomarla nosotros”, aclaró. “Tenemos que revisar a todos los abuelos“, continuó el funcionario. “Se trasladará al que necesite ser trasladado”, agregó en declaraciones a la salida del geriátrico.

“Nosotros tuvimos que trasladar a un abuelo al Hospital Pirovano, que está muy bien, que no tenía dificultad respiratoria”, informó. “Hay otro adulto, que tuvo que ser trasladado al Italiano por su prepaga”, agregó Crescenti ante los medios que se encontraban en el barrio porteño de Belgrano. “No tengo que hablar con ninguna autoridad del geriátrico”, apuntó.

En diálogo con TN, Liliana, pariente de uno de los adultos mayores, señaló que “los dueños no dieron respuestas, no existen”. A su vez, indicó que se acercaron “ocho ambulancias del SAME”, que trasladaron a todos los que se encontraban en el establecimiento. Además, agradeció la presencia de los medios de comunicación, ya que “sin ellos, no se podía lograr nada”.

¿El “paciente cero”?

Finalmente, el Ministerio de Salud informó sobre el “paciente cero”. De acuerdo a las autoridades sanitarias de la Capital Federal, se trataría de un empleado del geriátrico que dio positivo en el virus. Además, indicaron que no existen casos graves dentro del establecimiento. “Solo un adulto mayor con neumonía, pero está controlado”, reconocieron desde la cartera sanitaria, que conduce Fernán Quirós.