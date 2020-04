“Hasta de su enfermedad hace publicidad…” Tamara Gala, durísima con Fede Bal

Hace unas horas, Tamara Gala, la ex novia de Fede Bal, hizo un fuerte comentario en las redes sociales. Hace unas semanas, el actor confesó que tenía cáncer de intestino. Esto fue un golpe para sus compañeros en el mundo del espectáculo. Bal tuvo que suspender la gira con su obra teatral y decidió alejarse de los medios y las redes sociales. Sin embargo, no tardó en volver a aparecer.

El actor, que ya empezó su tratamiento contra el cáncer, compartió un video desde el Instituto Alexander Fleming, donde lo atienden. Se trataba de una publicidad para el hospital. “A veces, por más que queramos quedarnos en casa no podemos. A menos que podamos encontrar nuestra casa fuera de casa“, decía el actor. El periodista Daniel Ambrosino recogió este video y lo replicó en su cuenta de Instagram.

La ex novia de Fede Bal, Tamara Gala, vio el video y reaccionó de una manera que llamó la atención entre los seguidores del periodista. “Hasta de su enfermedad hace una publicidad… Por favor (al que no le gustaba la cámara jajjaja) yo no soy hipócrita… No me gusta lo que está pasando pero siempre voy a tratarlo como se merece él y su madre“, escribió su ex pareja. El desafortunado comentario fue borrado por la bailarina unos minutos más tarde.

Tamara Gala dispara contra Bal y su madre, Carmen Barbieri, cada vez que tiene oportunidad. Su romance se terminó en el 2013, cuando él se sumó al Bailando por un Sueño. Años atrás, la bailarina había hecho una fuerte acusación contra Carmen Barbieri. Gala había asegurado que la actriz la había obligado a abortar. “Carmen me dio una pastilla y perdí el embarazo“, dijo en diálogo con Intrusos.

“Me lavaron la cabeza“, contó la bailarina. Según dijo, Carmen Barbieri le había dado una pastilla, supuestamente para el dolor de cabeza, que la llevó a abortar sin que ella supiera qué era lo que ingería. “Cometió un delito y tengo las pruebas“, dijo. Más tarde, la bailarina acusó a Barbieri y a Bal de estar implicados en un asalto que sufrió después de haber hecho estas declaraciones en televisión.