Hoy se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra

El 22 de Abril de cada año se festeja el Día Internacional de la Tierra. Tucumán no queda afuera de esta celebración por lo que Marca Tucuman y Tafí Viejo, entre otros, rindieron homenaje a este día a través de sus redes sociales. Este día se celebra a lo largo de todo el mundo y es un llamado a toda la población a tener más conciencia sobre las problemáticas del mundo y reconocer a la Madre Tierra como nuestro hogar.

Se pretende crear una conciencia común sobre los problemas de la sobrepoblación, contaminación y preocupaciones ambientales en general para generar cambios que conduzcan a una conservación y protección del planeta Tierra. Desde hace años que se viene viendo el daño que le estamos causando al planeta por no cuidarlo. Incendios forestales, grandes talas de árboles y la contaminación son las causantes del famoso “Calentamiento Global” que tanto amenaza al planeta.

Por esto, la Directora de Asuntos Ambientales, Silvia Vázquez, hizo una jornada de reflexión en donde participó, entre otros, el Legislador Tucumano, Ariel García. En esta jornada se recalcó la necesidad de una economía más justa y sostenible en armonía con la naturaleza, para cuidar la salud del planeta. Dicha jornada se dio a través de una plataforma virtual en la cual todos los participantes podían comunicarse por videollamada desde su hogar.

“La situación del COVID19 ubicó a nivel mundial la importancia de luchar contra el cambio climático, de la vida humana,de los ecosistemas y del planeta. Antes de la pandemia no se podía tocar el petróleo, las aerolíneas, la economía extrativista porque primaba la idea de mercancía” expresó Vázquez. A raíz de lo cual hizo énfasis en que si no cuidamos la vida de nuestro planeta no podremos cuidar la nuestra y el futuro de la humanidad será impredecible.

Orígen de esta fecha

Antes de celebrarse este día hubo algunos antecedentes que fueron creando el camino hacia esto. En 1970, millones de estadounidenses se manifestaron y movilizaron junto al activista Gaylord Nelson. A causa de esto, en 1972, se llevó a cabo la primera cumbre sobre el medio ambiente llamada “La cumbre de la tierra de Estocolmo”, cuyo objetivo era que líderes mundiales se concienticen sobre este tema. Y ya, en 1990, fue el día en que se celebró por primera vez este día, donde más de 200 millones de personas participaron en las actividades programadas sobre el medio ambiente.