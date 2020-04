Marcelo Tinelli volvió a Buenos Aires después de su viaje a Esquel

Después del escándalo de Esquel y la valija, Marcelo Tinelli fue el protagonista de un nuevo conflicto. El conductor de Showmatch dejó su domicilio en Chubut para trasladarse a Buenos Aires nuevamente. Tinelli fue captado por las cámaras de Farándula Show al llegar a su casa el martes pasado alrededor de las 21 horas. No hizo declaraciones pero sí levantó polémica.

Jorge Rial ya había informado que el conductor volvería a Buenos Aires el lunes pasado. Marcelo Tinelli recibió un permiso especial del gobierno para trasladarse a la ciudad. ¿Cuál fue el motivo? Dejar todo listo para el Bailando por un Sueño 2020. Sin dudas, este incidente lo dejará aún peor parado después de las críticas que recibió por haber viajado a Esquel cuando se declaró la cuarentena obligatoria en el país.

Como si fuera poco, después del tema con Esquel, el conductor trasladó una valija con medicamentos, según dijo, de Buenos Aires a Chubut. El paquete viajó en un avión sin pasajeros y el viaje fue justificado como un tema urgente de salud. Su hija, Candelaria Tinelli, necesitaba sus medicamentos para continuar con un tratamiento que está realizando hace tiempo. La cantante no quiso dar explicaciones: “Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy muy tranquila“.

El regreso de Marcelo Tinelli

Recientemente, el conductor fue captado al regreso a las torres LeParc en Buenos Aires por las cámaras de Farándula Show pero no hizo ningún tipo de declaración acerca de su viaje. Como informó Jorge Rial, el viaje de Marcelo Tinelli no fue fácil. Cuando ya había hecho un buen trecho, tuvo que volver porque se le había pinchado una goma. Así lo confirmó Hernán Mercere, amigo de Marcelo.

“Sé que Marcelo tuvo un problema en la ruta y tuvo que volver a Esquel. Me enteré de eso, pregunté y me dijeron que había sido así. Después no pregunté más… Ahora está en viaje“, había dicho Lourdes Sánchez, pareja del Chato Prada. Ahora, el conductor finalmente está en casa y trabajando en el estreno del conflictivo Bailando 2020. Podés leer más sobre el tema en esta nota anterior.