“¿No se supone que estamos en cuarentena?” La China Suárez se cruzó con una seguidora

Ayer, a través de su cuenta de Instagam, la China Suárez demostró que tiene habilidades de peluquería. La actriz se tiñó en casa, siguiendo las indicaciones de los especialistas que suelen atenderla, a través de Internet. Después de una sesión de crioterapia, la China compartió con sus seguidores cómo se cortaba el pelo. Y el resultado fue increíble.

La China lució un look con inspiración en los 90′, se tiño el flequillo de rubio mientras dejó el resto de su cabello castaño. Todo esto lo hizo a través de una videollamada con su estilista de confianza, que la acompañó en todo el proceso. Más tarde, la actriz publicó el resultado en un post de Instagram. Y algunos seguidores, que no vieron sus historias, la criticaron duramente.

“¿Te hiciste vos sola ese color o rompiste la cuarentena?“, le comentó una seguidora. Más tarde, otra usuaria agregó: “¿Vos fuiste a la peluquería o la peluquería fue a tu casa? ¿No se supone que estamos en cuarentena?“. La actriz se cansó y respondió: “La gente policía como vos me la baja profundamente. ¡Me lo hice yo en casa Sofita! Después te explico cómo“, dijo.

La cuarentena de la China Suárez

La China Suárez está en cuarentena hace más tiempo que la mayoría de la población. Es que la actriz viajó a Uruguay con su familia antes de que se declarara la cuarentena obligatoria, por lo que tuvo que permanecer aislada tiempo antes. A Eugenia la cuarentena le afectó mucho, desde el punto de vista emocional. “¿Cómo se hace para mantener el optimismo? Es una película surrealista, un mal chiste. El trabajo, la gente, la salud, los emprendedores que si no venden no comen… Suelo ser positiva, esto me gana“, había dicho.

La actriz comentó lo difícil que se le estaba haciendo el aislamiento siendo madre. “Mi nivel de exigencia para conmigo y los demás es muy alto, y me doy cuenta que en este momento de mi vida NO QUEDA OTRA que dejar de exigirme/exigir“, empezó diciendo la actriz. “Veo que otras madres hasta hacen manualidades con los hijos, inventan juegos, y me siento mal. Yo apenas estoy pudiendo con saber la cantidad de gente que está muriendo en el mundo, los que van a morir“. Más información sobre Eugenia en esta nota anterior.