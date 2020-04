“No tenemos que salir a defender a nadie…” El elenco de “Casados con Hijos” despidió a Érica Rivas

Érica Rivas no será parte del elenco de la versión teatral de “Casados con Hijos“. Circularon varias versiones alrededor de su salida de la obra. Al parecer se trata de una diferencia ideológica entre la actriz y los productores. “Siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír“, explicó la actriz.

Marcelo De Bellis, quien interpreta a Dardo en la ficción, apareció en Intrusos y aclaró un poco la situación. El actor remarcó que la salida de Érica del evento fue un disgusto para todo el elenco. “Acá hubo mucha dilatación en los tiempos por los acuerdos. Estamos todos muy felices y muy tristes a la vez porque es una baja sensible la de Érica. Incluso yo pensé en dar un paso al costado, pero la producción me dijo que no. A mí me consta que la producción hizo todo lo posible porque Érica Rivas esté“.

“No habrán hecho todo lo que ella quería que hicieran“, dijo. Érica habría pedido cambios en el guión, que no se efectuaron. “Antes de la pandemia, estábamos a 10 días de empezar a ensayar, y los cinco habíamos firmado contrato (Marcelo De Bellis, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato y Darío Lopilato). Estábamos todos con el acuerdo, con todo listo para empezar a ensayar. Y bueno, faltaba la firma de Érica. Me consta que se reunió con Florencia Peña y con Guillermo, habló con Luisana y le dijo que estaba todo bien“, expresó el actor.

“Ella me decía: ‘Tranquilo, porque es más lo que se dice afuera que lo que realmente es’. Todos estamos muy apenados porque era un equipo intocable. Salíamos a ganar“, dijo el actor, apenado. Habían muchas dudas sobre la salida de Érica Rivas del elenco de “Casados con Hijos“. Pero lo que quedó claro es que fue la producción la que la bajó de la obra. “Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo“, había dicho ella.

¿Pidió una cifra imposible? Lo que es cierto es que Rivas no estaba de acuerdo con el mensaje que la ficción enviaría al público. De Bellis comentó: “Uno es un actor, pero si uno no está cómodo con el producto o no tiene ganas de hacerlo, simplemente es eso. No estamos despidiendo a un mártir. Y no tenemos que salir a defender a nadie porque sabemos que se hizo todo para que ella esté“. Y agregó: “Evidentemente no estaba cómoda. La producción hizo todo, insisto, incluso para esperarla; hasta se retrasó la escritura de la comedia justamente porque ella no firmaba“.