Nueva pelea entre Yanina Latorre y Andrea Taboada

En la emisión de hoy de Los Ángeles de la Mañana se desató una escandalosa pelea entre Yanina Latorre y Andrea Taboada. Ocurrió Luego de la entrevista con Sara Oyuela, la señora de 83 años que generó polémica al salir a tomar sol al frente de su edificio y se resistió a la policía que le pedía que regresara a su hogar. Finalmente Sara fue escoltada por los oficiales hasta su departamento. Ese hecho generó mucho revuelto en las redes sociales con comentarios a favor y en contra de la señora.

La pelea entre las panelistas comenzó cuando Latorre defendió a la mujer: “Lo que irrita de Sara es que es rica, que vive en Barrio norte. porque si hubiera sido una señora que vive en un departamento chico la opinión sería diferente”. Taboada no dudó en contradecirla: “Es un prejuicio tuyo el tema del dinero, querida. Hay un montón de otras señoras que necesitan ir a hacer lo que hizo Sara y no van porque hay una norma que están cumpliendo. Porque nos estamos cuidando entre todos”.

Por su parte la productora Karina Iavícoli admitió que estaba “indignada con esta mujer que salió”. A lo que Yanina le contestó: “¿Con la mujer o con el trato que recibió? Mi mamá me convenció de que Sara tiene razón”. Latorre continuó hablando: “Pensaba lo mismo, discutí con mi mamá y me cambió la opinión. Sara es una señora mayor. La ningunearon, la maltrataron, la humillaron y no corresponde. Sara necesita por su edad y por consejo de su médico tener vitamina d en el cuerpo todas las mañanas”.

Yanina Latorre banco a la señora de 83 años

Por su parte, la entrevistada aseguró que sintió que la policía la trato mal y explicó que rompió con el aislamiento porque necesita tomar sol por la vitamina D. Si bien Latorre se solidarizó con lo que le había pasado, por lo que Taboada le cuestionó con dureza el hecho de no cumplir con el confinamiento. Tras un intenso ida y vuelta, la esposa de Diego Latorre arremetió: “Te juro, das pena”. “Me das pena vos querida”, respondió muy tajantemente la periodista multiplataforma.

Finalmente, para cerrar Yanina contó: “Cruzó un minuto enfrente de su casa, tomó diez minutos de sol y la maltrataron. . Tengo una amiga en Merlo, llamada Valeria, que me dice que allá no hay cuarentena, que la gente toma mate, va a la casa del vecino y hacen asados. Me explico que siente que son vacaciones eternas. Yo la banco a la señora ¿Por qué no se van a fijar los que están robando en todos lados? Ayer a Luli Fernández le entraron a robar”.