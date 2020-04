¿Qué dijo Nicole? El gesto de Fabián Cubero que podría enloquecer a su ex

Ayer, Fabián Cubero tuvo un gesto muy llamativo con sus hijas. Aparentemente, se trató de un ataque encubierto hacia la madre de las niñas, Nicole Neumann. El ex futbolista las recibió con un asado. Y como sabemos, Nicole es vegana, y en su casa, las chicas no comen carne. Al ver la publicación en las historias de Cubero, los compañeros de la modelo acudieron a ella, para ver cuál fue su reacción. Esto dijo la modelo.

“Para mí no es sorpresa, yo siempre dije que del otro lado ellas comen carne y que no es que yo las obligue a no comerlo tampoco. Yo en casa vivo con una filosofía, les trasmito lo que a mí me parece que es mejor para su salud, y sobre todo para convivir con el medio ambiente, con los otros seres vivientes. Trato de trasmitirles esa empatía, ese cuidado, y después bueno, son chiquitas y ellas con el tiempo irán decidiendo“, aseguró.

Pero más tarde, Nicole hizo una declaración contundente. “Claramente cuando no están más conmigo yo no puedo estar controlando, y esto ya es moneda corriente la verdad, no me sorprenden todas estas cosas, esto es lo menos. O sea, es la punta del iceberg“. Fabián Cubero y Nicole Neumann tienen un largo historial de peleas desde su separación.

Según lo que Nicole dio a entender en varias entrevistas y publicaciones, el ex futbolista busca perjudicarla desde que dejaron de ser pareja. La última vez que las dejó en su casa, pasó más tiempo con ellas del que habían acordado. “El mensaje es complicado, pero por eso yo no las presiono ni nada. En casa tenemos una forma de alimentarnos pero no va más allá de eso, porque no quiero generarles tampoco un conflicto raro“, agregó sobre el incidente.

Y sobre la actitud de Cubero aseguró: “Eso ya no es mío, yo te puedo hablar por mis acciones, mis actitudes, las del otro ya son del otro“. La modelo no quiso explicar a qué se refería con eso de “la punta del iceberg”. “De acá para abajo hay un montón de cosas más“, había dicho. Para saber más información sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.