Reunión de capitanes: definirán el futuro del fútbol argentino

El coronavirus viene generando preocupación en todo el planeta desde principios de año. Esto no solo afectó a la salud, sino que también a la vida diaria de todos las personas. El deporte no está ajeno a esta situación y se puede ver reflejado claramente en el fútbol. En la tarde de este miércoles, los capitanes de los clubes argentinos de todas las categorías se reunirán para definir el futuro.

El fútbol argentino está parado desde mediados de marzo, cuando los clubes estaban disputando la Copa de la Superliga. Este parate provocará grandes perdidas en los clubes, ya que no pueden contar con el ingreso por las entradas vendidas. Por esta razón, algunos dirigentes decidieron recortar salarios y otros pidieron ayuda estatal para afrontar este momento.

NA informó que esta situación generó la preocupación de todos los jugadores de primera. En la tarde de este miércoles, el gremio de este sector convocó a una reunión virtual a todos los capitanes de los clubes de todas las categorías. En este encuentro se analizará el futuro de la disciplina y el pago de salario. Los más afectados son aquellos deportistas del ascenso argentino.

La opinión del presidente de la AFA

“Las empresas que tienen los derechos asumieron el compromiso de acompañarnos mínimo tres meses y máximo seis. Ellos saben que son los recursos son los únicos que ingresan a las instituciones y no alcanzan para cubrir la totalidad de los salarios. Son más de 39.000 trabajadores en relación de dependencia, de los cuales 3.950 son jugadores, en el conjunto del fútbol argentino”, explicó el mandatario de la AFA.

Además, Claudio “Chiqui” Tapia, acotó: “No vamos a poder competir de la misma manera. No vamos a poder gastar lo que gastábamos antes, porque no vamos a tener los recursos. Arrastraremos una recesión económica, todas las instituciones, muy fuerte. Uno trata de ingeniárselas cómo ayudar, pero no es suficiente. Nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia”.