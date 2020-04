¿Tercera en discordia? Tini Stoessel y Sebastián Yatra se enfrentan a rumores de crisis

Hace varias semanas corre el rumor de una posible crisis de pareja entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra. La cantante desmintió una separación pero dejó muchas dudas en su declaración: “Cuando yo crea que tengamos que decir algo, lo diremos juntos. Nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos, por ahora estamos bien, pero sí, no es fácil. Cada pareja es un mundo y necesita su tiempo y sus espacios para procesar todo lo que está pasando“, había dicho.

Tini había reconocido que no estaban pasando su mejor momento. La pandemia empeoró un distanciamiento que venía de antes. “Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Él está en Medellín, en Colombia, está con su familia, con sus padres y sus hermanos“, había dicho ella en diálogo con Vero Lozano. A todo esto se le suman los rumores de que la cantante habría dejado de seguir al artista. Apenas tienen interacción en las redes sociales.

¿Hay una tercera en discordia?

Recientemente, Guido Zaffora aportó un dato que dejó a todos helados. Habría una tercera en discordia. “Es una actriz mexicana muy reconocida. Protagonista de Elite… Hoy por hoy, hay que decir que es más estrella que Tini, es así“, dijo el periodista en Intrusos. Se trata de Danna Paola, la actriz mexicana que interpreta a Lucrecia en la serie de Netflix. Danna Paola tiene casi 23 millones de seguidores en Instagram y una larga carrera en el mundo de la actuación.

A la actriz la habían vinculado con Yatra tiempo antes. El año pasado lanzó su disco “SIE7E” y en uno de los temas se refiere al cantante. “Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna no. Yo duermo sola en mi casa y no me preocupa mi mala fama“, decía en su canción “Mala Fama”. Y hay más. En 2018 se los vio muy cariñosos, a ella y a Sebastián, en la celebración de los Latin Grammy, antes de que el artista confirmara su relación con Stoessel.

Y como si fuera poco, a estos rumores se le suman las reacciones de la ex Violetta en las redes. Tini Stoessel publicó una serie de historias que no hacen más que confirmar la crisis de pareja con Sebastián Yatra. La primera de ellas decía "no tengo que probarte nada" en un fondo negro. Y a esta le siguió una foto de la artista con el dedo mayor en alto.