¿Violó la cuarentena? Luli Fernández se defendió de las críticas después del violento asalto

El día de ayer, la modelo y panelista, Luli Fernández, vivió un momento terrible. Ella y su marido, el abogado Cristian Cúneo Libarona, fueron asaltados en su domicilio en Villa de Mayo. Dos delincuentes armados ingresaron al lugar y amenazaron a la pareja con llevarse a su hijo de un año, Indalecio. La modelo relató todo lo ocurrido. Entró en pánico cuando vio a su marido entrar a su casa a punta de pistola. “Nos robaron plata, mi reloj y el de mi marido, pero eso es lo de menos“, comentó la panelista.

Luli Fernández relató todo lo ocurrido. Los ladrones tendrían entre 30 y 40. Les robaron dinero y joyas y amenzaron a la panelista con secuestrar a su hijo. “Fue espantoso, horrible. Una situación que sé que muchos atravesaron y que lamentablemente esta vez nos tocó a nosotros“, comentó. A raíz de este suceso, la modelo recibió muchos mensajes en las redes. Algunos de apoyo, pero también, varias críticas.

Se la acusó de haber violado la cuarentena, por lo que tuvo que salir a desmentirlo. “Gracias a todos los que se preocuparon y nos mandaron sus mensajes de cariño“, empezó diciendo en su cuenta de Twitter. Y siguió: “El domicilio donde me entraron a robar es donde vivo desde una semana antes que se anunciara la cuarentena obligatoria. Habitualmente vivimos mitad de la semana en el centro y mitad de la semana acá por cuestiones personales y familiares“, dijo.

“Aclaro esto porque se entendió mal y algunos sugirieron que estábamos mitad de tiempo en cada casa actualmente. Eso no es así. Estamos en cuarentena como todos“, aseguró la panelista. Y más tarde, se enfrentó a un debate que se inició en las redes después de que subiera un video a su cuenta de Instagram contando lo que le había sucedido. En medio del sufrimiento de la modelo, sus seguidores se preguntaron si se había operado los labios.

"Luli Fernández":

Porque contó que entraron a su casa para robarlepic.twitter.com/hfYdZIAO6w — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 21, 2020

A todos estos comentarios Luli Fernández respondió: “A los que se preocuparon si ‘me opere la cara’ cuando estaba compartiendo que me entraron a robar con armas y amenazaron con secuestrarme a mi hijo, los abrazo y les deseo mi energía más amorosa. La necesitan. No me operé nada, soy así diosa naturalmente“, cerró. Para saber más sobre este tema, te recomendamos esta nota anterior.