Cande Tinelli confirmó su regreso a Buenos Aires

La familia de Candelaria Tinelli, la modelo de 29 años de edad, dejaron en la madrugada del martes su casa de campo en Esquel, para encarar largas horas de viaje a la capital argentina. En el sur estuvieron en el primer mes de la cuarentena. Regresaron en el marco de una operación estatal que se llama “Volviendo a casa”. Con ese plan, una vez que se llenaba el formulario en una página web a la que pudieron acceder 20.000 personas, se los habilitaba para circular por el país por vía terrestre.

Luego de estar semanas lejos de su hogar, Lelé demostró su alegría por volver a dormir en su cama con una imagen en su cuenta de Instagram con más de 4 millones de seguidores. Se la ve descansando de espaldas, sin ropa y abrazada a su almohada. Anteriormente, mientras viajaba a Buenos Aires, subió una foto en que la que estaba en una camioneta usando su barbijo color azul. Sin dejar las polémicas, respondió a las críticas recibidas de sus seguidores que la acusaron de haber incumplido con el aislamiento.

La cantante argentina, compartió los mensajes amenazantes que reciben ella y su hermana Micaela, quien tiene 31 años de edad. Entre lo que le escribieron ofensivamente, se aprecia: “Ojalá no se enfermen, porque no va a haber camas para los demás por gente como vos, tu papá, tu madrastra, tu hermanito que no se preocupan por nadie”. “Relájense, porque esto habla más de este ser que de mi familia, que no hizo nada ilegal”, contestó tajante la modelo argentina.

Fuertes mensajes

Candelaria también posteó en la aplicación y red social estadounidense lo que le enviaron a su hermana mayor. En ella le auguran lo peor para toda su familia: “Ojalá te metan los cuernos. Que tu hermana Juana sea anoréxica y bulímica; que Lolo se muera de una bacteria, que a tu mamá la atropellen; que tu papá no soporte la muerte de tu hermanito y se muera. Deseo que Cande tenga cáncer y a vos una larga vida para que puedas ver cómo van sufriendo y vayas agonizando”.

Candelaria Tinelli es hija del conductor argentino de ShowMatch Marcelo Tinelli, diseñadora de modas y una de las influencer más seguidas en Argentina. Fundó la marca de ropa Madness Clothing, la cual está libre de crueldad contra los animales. Apareció en la portada de numerosas publicaciones incluyendo Las Rosas, Vanidades, Hola! Argentina y Luz. Antes de emprender su carrera como diseñadora, fue una reconocida modelo y tiene una presencia masiva en Twitter con más de 1.3 millones de seguidores.