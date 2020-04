“Cuando tenga ganas de volver acá está su lugar…” ¿Cuándo vuelve “Incorrectas”?

Después de conducir “Incorrectas” desde su casa, Moria Casán decidió suspender el programa por tiempo indefinido. La conductora está en el grupo de riesgo del coronavirus. En una videollamada con “Fantino a la tarde“, el programa que la reemplazó en la programación, Moria confesó el por qué de la decisión de suspender el chimentero durante la pandemia.

“Yo con los trabajos soy sumamente responsable, le pongo pasión a todo y lo que no quiero es perder mi esencia, ni de lo que estoy haciendo, que es algo mío con la gente de América y de Jotax. El programa tiene mi bajada de línea que es entretener, performático, con mujeres hermosas con buen pico. No son panelistas, ni periodistas, son ‘vayainas siempre listas‘”, explicó la One.

Moria Casán contó cómo tomó la decisión de apartarse del programa. “Incorrectas” no sería lo mismo si ella conducía desde casa. “Iba a parecer una ridícula, además de que no iba a responder a mi esencia en lo que iba a hacer“, dijo la conductora. “Tener un móvil en mi casa todo el tiempo no da. Extraño a ‘Incorrectas’ en el buen sentido. Yo voy a volver cuando pueda volver, con la esencia del programa“.

Sin embargo, la conductora alivió a su público diciendo que volverá a la televisión si la cuarentena se extiende durante mucho tiempo. “Dolores siempre va a haber en el mundo. Si esto dura dos años, yo a la televisión voy a volver. Porque estoy perfecta. Pero, ¿qué hago desde casa? Hago el ridículo. No están las chicas, no hay pasarela, ¿de qué hablamos?…“, dijo.

Alejandro Fantino, que ocupó el lugar de Moria en la grilla, le recordó que siempre podrá volver al espacio. "Estamos en un horario que ella sembró y lo sabe, se lo dije en privado y se lo digo públicamente, que cuando tenga ganas de volver acá está su lugar y su silla. Me voy más tarde, pero acá hay lugar para todos en esta grilla", dijo Fantino.