Después del escándalo, Agustina Agazzani se bajó del Bailando 2020, ¿qué dijo Cinthia Fernández?

Agustina Agazzani se bajó del Bailando por un Sueño 2020. La modelo sería la pareja de Martín Baclini en el certamen. Pero se decía que ella y el empresario eran, además, pareja afuera de las tablas. Esto desencadenó un escándalo mediático. La ex novia de Baclini, Cinthia Fernández, enloqueció al saber que el empresario volvería al programa acompañado de su nueva pareja e inició una guerra sin fin en la televisión.

Ante todo esto, Agustina había remarcado varias veces que se mantendría al margen del escándalo. “No me gusta pelear“, había dicho. Pero claro, al meterse en el Bailando no iba a poder zafarse. “Lo que a mí me cuesta es el conflicto. Pero bueno, por supuesto que si yo tengo que defenderme, no queda otra. A mí no me gusta la pelea pero no queda otra“, había dicho. Finalmente, la presión mediática fue demasiado para ella y decidió bajarse.

Ayer, la modelo salió a declarar su baja del Bailando. Martín Baclini habló por ella en LAM y aseguró: “Es por la exposición, porque siente que no es para ella“. Agustina no ha aparecido en los medios. Pero, a través de su cuenta de Instagram, escribió un breve pero claro mensaje: “No nací para aparentar, no sé disimular, soy infinita e impredecible como el cielo“.

Y a todo esto, ¿qué dijo Cinthia Fernández? La panelista de LAM le tiró con todo a su ex novio cuando se enteró que estaba en pareja y que se los encontraría a ambos en el Bailando. Fue durísima con ella. Sus compañeros fueron quienes le dieron la noticia de su baja. “Nos perdimos un gran talento“, lanzó Cinthia cuando se enteró. Más tarde aseguró que la modelo no se “había bancado la data”. Es que Agustina Agazzani fue el blanco de la angelita en uno de sus vivos.

Cinthia Fernández, con la ayuda de Yanina Latorre y Ángel De Brito, repasó la lista de parejas de Agustina Agazzani en un vivo de Instagram, donde la modelo la tiene bloqueada. “No se la bancó. Sus ex estaban como medio encimados“, había dicho Latorre, picantísima. ¿Se bajó por Cinthia? Para saber más sobre este tema, te recomendamos esta nota anterior.