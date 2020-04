Emotiva semana para Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se encuentra en su domicilio en Capital Federal cumpliendo la cuarentena obligatoria recomendada por la gravedad de contagio del virus Covid-19. Su edad (tiene 93 años) la convierte en una persona de riesgo que podría sufrir las graves consecuencias del coronavirus. Por ese motivo debió delegar en su nieta Juana Viale de 38 años de edad, la conducción de su programa La Noche de Mirtha. Este reemplazo será hasta que todo pase y la televisión vuelva a la normalidad.

Este martes, la conductora recordó con cariño a su hijo Daniel, fallecido hace 21 años por un cáncer de páncreas. En su cuenta de Instagram, que tiene 727.000 seguidores, Mirtha compartió una foto junto a sus hijos cuando eran pequeños y escribió un sentido mensaje: “Al cumplirse un nuevo aniversario de tu partida, te recuerdo juntos con toda la familia y tus amigos de toda la vida, con el mismo amor y cariño que nos diste en vida. Nunca te voy a olvidar Dany querido”.

“El ser más bueno que he conocido en mi vida. Qué rico era, precioso, muy buen mozo, y tenía una sonrisa tan linda, contagiosa, nos hacía reír. Era la persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata, me iba al lado de él y le leía, y él me miraba… Recuerdo el momento que murió, me decía que quería ver el sol, la calle, los árboles. Estaba frente a un ventanal enorme, dio vuelta la cabeza y se durmió”, contó Legrand.

La conductora de televisión recordó a Mundstock

Justo un día después de su publicación, la comunidad teatral perdió a Marcos Mundstock, creador e ícono de Les Luthiers. A causa de ser consultada sobre la triste noticia ella respondió: “¡Murió un grande! ¡Lo vi el verano pasado y aún recuerdo lo mucho que me divirtió! ¡Con esa voz maravillosa! Era único con sus relatos y su dicción para nombrar apellidos extranjeros. Lo recuerdo y sonrío”. La diva se mantiene informada no solo de lo que ocurre en cada emisión de su programa, sino también en el país, puntualmente en el mundo del espectáculo.

Mirtha Legrand es considerada un ícono artístico argentino, admirada por su larga trayectoria y también criticada por sus posturas políticas conservadoras. Entre los premios más importantes que consiguió están el Domingo Faustino Sarmiento otorgado por el Senado de la Nación Argentina en 2007 y la designación de ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.​ Recibió además el premio Martín Fierro de Oro en 1993,​ mientras que en 2009 se convirtió en la primera persona en obtener el de Platino​ y en 2017, el de Brillantes.