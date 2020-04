¡En vivo! More Rial y Facundo Ambrosioni se separaron después de una fuerte pelea

More Rial y su novio, el futbolista Facundo Ambrosioni, han tenido varias idas y vueltas como pareja. Esta vez, ambos fueron los protagonistas de una pelea tremenda en vivo. La hija de Jorge Rial estaba hablando con una amiga a través de un live de Instagram, cuando se escucharon comentarios de parte del futbolista de fondo, que también estaba haciendo un vivo. “Violencia de género. Acá dicen que lo cag… a palos a Facundo“, le decía su amiga.

More le respondió: “Ay, chicas. Yo no le voy a pegar, me da hasta lástima porque después él sale perdiendo”.”Tóxica“, le dijo Ambrosioni mientras pasaba. Esto desencadenó una discusión frente a los seguidores de la chica. “Tóxica será su vieja“. Y después tiró una frase que enfureció al futbolista: “Con todas las veces que me metió los cuernos… una más…“.

La discusión fue bastante fuerte. More Rial le lanzó sin filtros: “A mí no me digas lo que tengo que hacer. Te voy a romper la cabeza. Él se piensa que a mí me importa lo que sigue haciendo. Pobre. Un día de estos va a morir y (esto) va a quedar de recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal“, le dijo a su amiga. Tras la discusión, los seguidores de More tomaron el video y lo enviaron a los medios que hicieron circular el video por televisión.

Así se conoció que Ambrosioni pidió un permiso para viajar a Córdoba, su ciudad natal y abandonar el hogar donde vivía con More Rial y su hijo, Francesco, en Villa Devoto. ¿Cómo explicó esta conducta el futbolista? Su abogado, en diálogo con Clarín, expresó: “Fue a raíz de los sucesos que tomaron estado público y con el fin de evitar cualquier conflicto que complique su relación con el niño“.

El abogado del futbolista, Federico Albano, aseguró que la relación entre los padres es buena, a pesar de lo que se vio en el video de la pelea. En este momento, Facundo Ambrosioni se está comunicando con su hijo a través de videollamada. More Rial, por su parte, no ha hecho declaraciones. Tampoco su representante legal, Alejandro Cipolla. Podés leer más sobre la mediática en esta nota anterior.