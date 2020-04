En Yerba Buena se propone abrir algunos comercios minoristas

El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, propone reanudar algunas actividades importantes para la ciudad, como algunos comercios minoristas, profesionales o técnicos a domicilio. Por lo que el municipio solicitó la autorización al Ministerio del Interior de la provincia para que permitan realizar estas actividades comerciales, siempre cuidando los protocolos básicos de seguridad e higiene propuestos por el Ministerio de Salud Pública de la provincia.

“Tenemos la obligación moral de considerar la posibilidad de reincorporar a la vida económica a los pequeños comercios, profesiones y oficios con las limitaciones y exigencias que la situación impone”, explicó Campero. Todo esto apunta a ayudar para que los pequeños comerciantes y prestadores de servicios unipersonales puedan cubrir parte del costo fijo que tienen todos los meses.

Hasta ahora, en Yerba Buena, siguen manteniendo las medidas de seguridad sanitaria. El uso de tapa bocas, el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la circulación de personas solo con certificado que le habilite a esto son oblitatorias en la ciudad. Por otra parte, los vehículos solo podrán transitar el día en que le corresponda a la terminación de su patente. No obstante, también deben contar con el certificado único habilitante de circulación, el cual les permitirá transitar por la vía pública.

Protocolo para las actividades

Comercios minoristas : Se propone la apertura de los negocios que no pueden ser prestados mediante la modalidad electrónica. Ejemplos: mercerías, venta de celulares, zapateros etc.

: Se propone la apertura de los negocios que no pueden ser prestados mediante la modalidad electrónica. Ejemplos: mercerías, venta de celulares, zapateros etc. Servicios profesionales : Solo los que no pueden ser prestados sin la presencia del paciente o cliente. Ejemplos: servicios médicos, psicológicos, terapéuticos, etc. Se incluye en este grupo también a peluquerías y salones de belleza.

: Solo los que no pueden ser prestados sin la presencia del paciente o cliente. Ejemplos: servicios médicos, psicológicos, terapéuticos, etc. Se incluye en este grupo también a peluquerías y salones de belleza. Oficios individuales: Se refiere a los que no pueden ser prestados a distancia y que resultan necesarios para atender necesidades en muchos casos apremiantes. Ejemplos: plomeros, gasistas, electricistas, cerrajeros, mantenimiento de piscinas, jardineros, carpinteros, herreros,

Por último, se presentó también un protocolo enviado por la Asociación Tucumana de Tenis y por otros profesores e instructores de deportes. En la misma se solicita la habilitación de clases individuales y disciplinas que hasta el momento no están permitidas en la ciudad. El pedido se basa en que estas actividades no representen riesgo de aglomeración. Actividades como el Tenis, el Golf, clases particulares de gimnasias u cualquier otra que no implique a muchas personas estarán incluidas en esto.