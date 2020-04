Escraches en las redes sociales por no cumplir la cuarentena

Desde Marzo que la cuarentena social es obligatoria, sin embargo muchas personas todavía no la cumplen como tal. Las redes sociales se convirtieron en un medio por el cual se permite realizar escraches a las personas que no cumplen con esta medida de seguridad sanitaria. A pesar del control policial y las denuncias que se realizan, se sigue viendo personas caminar por las calles de a muchos, sin barbijo y algunos hasta organizan reuniones sociales en sus casas.

La provincia de Tucumán desde el inicio de la cuarentena estuvo en el foco de las noticias del país. Posee un alto número de detenidos por no cumplir la cuarentena, varios negocios clausurados por abrir sin habilitación y muchos vehículos secuestrados por no tener permiso de circulación. Sin embargo. Es la provincia del país con más cantidad de detenidos por no respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno de la Nación Argentina.

Antecedentes

Uno de los casos más conocidos fue el de los funcionarios de la ciudad de Lules que rompieron la cuarentena obligatoria para jugar un torneo de paddle. Las denuncias fueron realizados por los vecinos, quienes al ver esta falta, llamaron a la policía. Las unidades llegaron al momento y comenzaron a interrogar la razón de la violación de el aislamiento y las personas presentes comenzaron a realizar la filmación que luego se viralizó en las redes sociales y en todos los medios de comunicación del país.

Otros números del coronavirus en Tucumán

Desde que empezó la cuarentena 4731 tucumanos han sido detenidos por no respetar el aislamiento. A todos estos ciudadanos se les ha iniciado una causa penal por no respetar la cuarentena. Este procedimiento está dentro del marco de los artículos 205 y 239 del Código Procesal Penal. La cantidad de vehículos secuestrados por circular sin los permisos correspondientes supera los 2500 y sigue subiendo con el paso de los días.

Cuarentena administrada

Desde el momento en que la cuarentena se extendió por primera vez, el Gobierno Nacional estaba analizando y estudiando la forma en la que se podía flexibilizar la misma. Esto se fue implementando de a poco en distintas provincias, con diferentes rubos y tenía como objetivo reactivar la economía del país. Sin embargo Tucumán fue una de las provincias en no aceptar esta medida por no contar con las medidas sanitarias necesarias que permitan llevar a cabo este tipo de cuarentena.