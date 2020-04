Legisladores y profesionales autónomos se reúnen para reactivar la economía

En la honorable Legislatura de Tucumán se reunieron representantes de Colegios de profesionales, Asociaciones de profesionales y Legisladores de diferentes bloques políticos. Buscan reactivar la economía. La reunión estuvo encabezada por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.

Se trató en esta ocasión de observar la situación financiera del sector, tras las medidas tomadas para atravesar esta pandemia. La paralización de las diferentes actividades llevaron a pensar en nuevas posibilidades de una reactivación económica. El motivo de esta fue conversar y encarar propuestas en la provincia.

Por su parte, el vicegobernador es consciente de que los profesionales no pueden ejercer y como consecuencia no llevan ningún ingreso a sus hogares. Es por esto que Jaldo se comprometió a solucionar desde la Legislatura y el Gobierno provincial y, si eso no es posible, gestionar con los otros poderes.

Asimismo, la presidente de FEPUT, Patricia Manso explicó que la realidad de los profesionales no es ajena al contexto que vive Tucumán. Afirma que la situación es delicada ya que la mayoría de los profesionales son autónomos

En representación de los Legisladores, Raúl Albarracín fue quien impulsó el encuentro. Destacó que se trató de recoger la mayoría de las inquietudes de los profesionales. Para él, como para el oficialismo, los valores primordiales hoy son la salud y la vida de los tucumanos.