Malena Narvay rompió el silencio en Twitter

La ruptura amorosa de Julián Serrano y Malena Narvay sigue dando de qué hablar. Julián fue el primero en confirmar que era cierto que no seguía siendo pareja de la actriz, sin embargo, dió a entender que mantenían contacto y buena relación. Narvay apoyó los dichos de Serrano. Agregó que ella perdonó mucho en esa relación y que la ruptura fué algo desgarrador para la cantante. Tras esas declaraciones, miles de sus seguidores en las redes sociales criticaron al Youtuber.

En su defensa, el influencer publicó un twitt en su cuenta @JulianSerrano01 que decía: “Los de afuera son de palo”. Un mensaje con el que manifestó su postura sobre el asunto. Male también eligió su red social para aclarar los tantos. “Nunca me imaginé la repercusión que iba a tener una nota ni fue mi intención”, escribió. Y agregó: “Cuando me preguntaron conté como me sentí en ese momento e hice una reflexión sobre mi experiencia y lo que aprendí. Ya pasó. Las cosas se dieron así. No hay que atacar a nadie. Hay mucho cariño igual”.

En otra aclaración, la argentina de 21 años de edad, dejó claro que no existen rencores con su expareja: “Hubo como mucho odio en redes y no estuvo bueno eso. Jamás me imaginé que iba a pasar eso. Nadie es una persona cruel a la que hay que castigar. Nos queremos mucho igual. Las cosas suceden. Ya está. Estamos mejor así”. Con sus palabras, ella busca calmar el hostigamiento que recibió su exnovio desde que se interpretó que había sido el malo de la relación.

En 2018 comenzó una relación con el actor, modelo y presentador de televisión. Lo conoció durante la filmación de la telecomedia “Quiero vivir a tu lado”. En ese momento se la ha acusó de haber sido la razón por la cual Serrano rompió con su antigua novia, Oriana Sabatini, lo cual Malena desmintió. Narvay es actriz argentina y obtuvo su actual popularidad gracias a la polémica novela “100 días para enamorarse”.

Durante su adolescencia sufrió trastornos de alimentación, y a sus 17 años ella misma se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional, por lo que su madre le ayudó a buscar un lugar donde rehabilitarse. Hoy en día intenta concientizar a sus fanáticos sobre la anorexia y la bulimia. En su cuenta Instagram tiene 1,4 millones de seguidores donde hace publicaciones constantes de las actividades que desarrolla durante el periodo de aislamiento obligatorio recomendado por el peligro de contagio del virus Covid-19.