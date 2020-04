Martín Cirio contó como vive su cuarentena

Martín Cirio cumple con el aislamiento total recomendado por la situación actual del coronavirus y realizó un vivo un su cuenta Instagram @martincirio. Busca entretener a sus seguidores con sus posteos diarios en las redes sociales. Publica videos en YouTube una vez por semana donde aborda con humor temas de la vida cotidiana, mientras que en internet se encuentra involucrado en polémicas, como la que ocurrió hace poco con Luisina Lopilato.

“La faraona”, conocido así por sus seguidores, entretuvo a sus fans un video en Instragram donde contó cómo se siente estando en aislamiento. También reveló cuál fue su mayor logro en plena cuarentena, lo que generó una controversia. “Yo venía con un ritmo muy fuerte con la gira y presentaciones en muchos lados y cuando volví de Europa el 10 de marzo y estaba planeando volver con los shows acá, y por ahí es como que necesitaba parar”, confesó.

Él continuó: “Justo pasó esto, yo necesitaba parar y bajar todo lo que estuve viviendo en este tiempo. Obvio que esto para todo el mundo está siendo fatal y para mí económicamente también será complicado porque vivo de los shows y no los podré hacer”. Luego, hizo una declaración la cuál generó discusiones entre sus fans: “Lo único que aprendí de verdad en la cuarentena es armar porros. Yo no sabía armar y me los armaban siempre y ahora ví un tutorial en Youtube y aprendí, es como mi gran logro”.

Martín Cirio confesó que no se cuida físicamente

Por último dijo: “También hago algo de comida como arroz, pero estoy tratando de comer más sano porque estoy comiendo muy mal y ya me estoy viendo panza. No estoy haciendo ejercicios y ahora trataré de cuidarme un poco”. Recordemos que antes de involucrarse en una polémica con Lopilato, Martín Cirio criticó el “Imagine argentino” de famosos: “¿Todos sentimos la misma vergüenza al verlo? Yo le doy play y ya no puedo más. Vi un minuto y ya deseo que termine”, había comunicado en sus redes.

Cirio tiene 35 años, es un Youtuber, docente, diseñador gráfico y cantante argentino. Su mayor actividad la tiene en su cuenta Instagram, con la cuál cuenta de más de un millón de seguidores. Es famoso por sus recurrentes conflictos con todo tipo de personalidades y comunidades, algunos de los cuales lo llevaron a ser “persona no grata” en diferentes provincias del país tales cómo Tucumán y Chaco. Entre algunas de sus polémicas más conocidas están sus entredichos con Morena Rial y Laura Fidalgo.