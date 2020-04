“Me está pintando el chifle…” Nazarena Vélez intenta tomar la cuarentena con calma

Nazarena Vélez está intentando tomarse con calma el tema de la cuarentena. Pero la mediática no puede evitar descarrilarse de vez en cuando. Esta vez, Nazarena fue a hacer las compras a un supermercado y reconoció que este tipo de situaciones pueden llegar a ser muy angustiantes para ella. Las medidas de prevención la asustaron un poco.

En sus historias de Instagram, la productora comentó: “Vine a hacer una compra, ustedes saben que no salgo nunca. Miren la pinta con la que vine: alpargatas, un pantalón hippie, un saco… soy mi abuela. Me veo y salgo corriendo. De verdad, eh. Si veo a una mujer así, digo ‘me va a afanar’“, dijo. Y agregó: “Soy la vieja de la bolsa que me asustaba cuando era chiquita”, mientras mostraba su look en un espejo del supermercado.

Al volver a su casa, Nazarena contó su experiencia saliendo al exterior. “Ya llegué del hipermercado. Qué depresión. No sé para qué mier* salgo, les juro que quedo con una angustia. Más allá de la facha que vieron, que le estoy metiendo menos onda que nada. Quedo con una angustia… Te preguntan el número final del documento cuando vas a pagar, toda la gente con barbijos… Es re fuerte“.

Y reconoció que la paranoia la puede llevar a terminar en terapia. “Voy a tener que hacer terapia online urgentemente porque me está pintando el chifle. Yo tuve una época creo que tuve como comienzos de ataques de pánico, esa cosa de angustia y que sentís que algo malo va a pasar…”. Pero decidió cortar el asunto ahí. Por otro lado, Nazarena tampoco está viviendo su mejor momento en cuanto a lo laboral.

Es que Nazarena Vélez estaba produciendo una obra teatral, “Mi mujer se llama Mauricio“. “Para los que vivimos del teatro este es el peor año de nuestras vidas, sin duda y no sabemos cuándo va a mejorar“, dijo la mediática, que no sabe cuándo podrá retomar la gira teatral. Podés leer más sobre este tema en esta nota anterior.