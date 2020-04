Nicole Neumann sobre su presente amoroso: “Prefiero estar sola que…”

Después de su conflictiva relación con Fabián Cubero, Nicole Neumann salió con Facundo Moyano y más tarde, cuando esto no prosperó, con Matías Tasín. Pero, desde que se distanciaron no hay noticias del presente amoroso de la modelo. ¿Qué dice Neumann de esto? ¿Tiene un amor escondido? Nicole, por el momento, prefiere estar sola.

La modelo, mientras charlaba con el panel de “Nosotros a la Mañana“, aseguró que “prefiere estar sola a tener un touch and go”. En un live con Horacio Cabak de “La jaula de la moda”, continuó con esta idea y dijo que está buscando a alguien atento que quiera una relación a futuro. Además, agregó que le gustaría tener un compañero para “que ayude en casa”.

“La conclusión de todo esto es que es muy útil el chongo en la casa“, dijo Nicole. El periodista le preguntó: “¿Pero cómo vas a cosificar así al chongo?“, a lo que ella respondió: “Hay cosas que no se pueden hacer sola, es muy difícil. Que la bomba del agua, que la impresora… Es más fácil con cuatro manos. Pero igual prefiero estar sola que con lo primero que se me cruce por el camino. Así que me la seguiré arreglando hasta que aparezca el indicado y completito”.

Nicole Neumann y su drama con Fabián Cubero

Por otro lado, la modelo ya tiene demasiados problemas con su ex pareja. Días atrás, tuvo un nuevo enfrentamiento con Fabián Cubero. El futbolista se había llevado a sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra, por más tiempo del que habían acordado. Algo que enloqueció a Nicole Neumann. “Admiro a esos padres que no especulan con la plata y los tiempos de los niños cuál trofeo de guerra, o como en una competencia. Quienes en vez de castigar eternamente a quien dejó sin quererlo o se desenamoró y hasta quizás, se equivocó…“

“Aquellos que insisten sin límite en ‘demonizar’ al otro padre para sentirse más ‘poderoso’“, había escrito. “Los grandes entendemos de rencores y venganzas, pero, ¿te vas a pasar la vida en ese juego macabro sin final feliz? ¿O vas a ocuparte de que tus hijos y todo lo que ellos aman, estén bien y en paz? Pensalo“. Es que el futbolista aprovecha cada oportunidad que tiene para picarla. Podés leer más sobre este tema en esta nota anterior.