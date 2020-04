“No firmó el contrato…” Gustavo Yankelevich contó por qué Érica Rivas no estará en “Casados con Hijos”

Érica Rivas no será parte de “Casados con Hijos“. La serie argentina será llevada al teatro el próximo año. Y “María Elena” no estará presente en el proyecto. Según aclaró la actriz, esto fue una decisión de la productora, no de ella. “Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto ‘Casados con Hijos en el Gran Rex’“, había dicho Érica. “Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada“.

Al parecer, la actriz tendría problemas con el guión de la obra, por lo que intentó hacerle modificaciones que no fueron aceptadas por el equipo. “Siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír“, había dicho Érica. La actriz no estaba de acuerdo con el mensaje que enviaba la obra.

A esto se le suma un desacuerdo en las condiciones de trabajo. Su ex compañero de elenco, Marcelo De Bellis, quien interpreta a “Dardo”, habló para Intrusos y aseguró que se hizo todo lo posible para que Érica Rivas continuara en el proyecto. “La producción hizo todo, incluso para esperarla; hasta se retrasó la escritura de la comedia justamente porque ella no firmaba“, comentó. Su salida afectó mucho al resto del elenco.

“Uno es un actor, pero si uno no está cómodo con el producto o no tiene ganas de hacerlo, simplemente es eso. No estamos despidiendo a un mártir. Y no tenemos que salir a defender a nadie porque sabemos que se hizo todo para que Érica Rivas esté“. Y agregó: “Evidentemente no estaba cómoda. La producción hizo todo, insisto“, había dicho su compañero. Ante toda esta polémica, Gustavo Yankelevich, productor de la obra, salió a declarar ante la prensa.

Yankelevich dio una entrevista para Laura Ubfal y aseguró: "Por un lado, Érica Rivas no firmó el contrato que sí firmaron todos sus compañeros. Por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort".