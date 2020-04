“Cuando te toca de cerca uno dice…” ¿Cómo pasa el aislamiento Pampita?

Desde que se declaró la cuarentena obligatoria, Pampita está desaparecida de la televisión. Recordemos que la modelo y conductora pasó un mal momento al descubrir que el tío de su marido, Martín García Moritán, sufría de coronavirus. El embajador está en un estado delicado, internado en Nueva York. El hermano de Pampita, Guillermo Ardohain, apareció en LAM para informar sobre la situación de la modelo y dar un por qué a su ausencia.

Ángel De Brito le preguntó por la jurado del Bailando, a lo que su hermano respondió: “Unos días antes de que se dictaminara la cuarentena obligatoria, ella decidió establecerse en su casa, quedarse ahí y que no haya más movimiento. De hecho, cuando tomó la decisión me dijo: ‘Si querés, vení ahora o nunca’. Yo todavía estaba con el ritmo de trabajo y opté por no ir. Al tener a los chicos, ella se quiere proteger un poco más y me parece bien“, explicó Guillermo.

El hermano de la modelo contó que ahora ve a sus sobrinos a través de Skype. “Imaginate, me tocó pasar mi cumpleaños acá. Nos saludamos, hacemos videollamadas, los veo y estamos en contacto“, dijo Guillermo al panel. “También estuvo la noticia de lo del tío de Moritán. Me imagino que eso colaboró más al miedo. Se preocupó, pero también sabía que no habían estado en contacto con él. Cuando te toca de cerca uno dice ‘si llegó acá, puede estar entre nosotros‘”, dijo.

Pampita se había mostrado especialmente preocupada por la pandemia. La modelo había abandonado su programa llorando: “De verdad estoy asustada porque sé que le va a tocar a alguien que quiero directa o indirectamente, o algún contagiado de alguien que quiero va a existir en los próximos días. Estoy preparándome anímicamente para acompañarlos tal vez desde la distancia, por teléfono. Y si yo los necesito, sé que cuento con un montón de gente que me ama“, había dicho antes de retirarse de Pampita Online.

"No vamos a poder zafar de esta", se lamentó Pampita. "Entremos en conciencia de que alguno de los que queremos se va a contagiar pronto. Así que intentemos entre todos de no contagiarnos a la vez". La conductora dejó en claro su mensaje y lo replicó en las redes: "¡Yo me quedo en casa! Vos, ¡quedate en tu casa! La solidaridad mata al virus", escribió.