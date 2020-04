Marcelo Tinelli habló sobre su viaje a Esquel: “Estamos muy contentos de poder volver…”

Marcelo Tinelli estuvo en la mira de los medios durante las últimas semanas. El conductor de Showmatch se trasladó a su casa en Esquel horas antes de que se declarara la cuarentena obligatoria en el país. Esto lo hizo el blanco de las críticas. Y como si fuera poco, más tarde trasladó una valija hasta la ciudad. Aunque el envío traía medicamentos para su hija, Candelaria Tinelli, no se salvó de los comentarios en las redes sociales.

Ayer, Marcelo apareció sorpresivamente en el programa conducido por Andrea Politti, Corte y Confección. Cuando le preguntaron por qué había regresado a Buenos Aires, Tinelli explicó que volvía por asuntos de trabajo. Queda poco tiempo para el estreno del Bailando 2020 y el conductor no se quería perder de nada. Sin embargo, comentó que estuvo trabajando desde su casa: “Uno está afuera y labura. Estuve los 30 días laburando, siempre conectado. Me agarró la cuarentena allá, pero ya estamos de vuelta acá“, dijo.

En la televisión se comentó que el viaje fue bastante conflictivo. El conductor tuvo que regresar a Esquel cuando se le pinchó una rueda en la ruta, pero finalmente llegó sano y salvo a destino. “Fue un viaje de 36 horas en auto, dos mil y pico de kilómetros. Manejé yo. Pinchamos una rueda en medio del camino. Pero llegamos bien. Lorenzo, el más chiquito, se lo bancó bien. Fue un viaje lindo. Hace mucho tiempo que no viajaba tanto en auto. Estuvo bueno“, contó.

Y más tarde agregó: “Paré siete veces a cargar nafta. Me paró también siete veces la Policía, en Chubut, Río Negro, La Pampa y en la provincia de Buenos Aires. Me trataron de primera todos con los que me crucé en el viaje“, dijo. Marcelo Tinelli tenía un permiso especial para circular por la ruta durante la cuarentena obligatoria. “Quiero agradecerle a mi familia que se bancó todo el viaje. Fuimos por 10 días y nos quedamos por varios días más. Hasta que conseguimos este permiso que otorgó el gobierno nacional. Estamos muy contentos de poder volver“, dijo.

Por otro lado, Marcelo Tinelli despejó dudas sobre un tema muy comentado. La vuelta del Bailando por un Sueño. El presidente de la Superliga aseguró que el programa volverá a la pantalla de El Trece muy pronto. Esto ocurrirá durante mayo o junio. "Yo creo que vamos a estar volviendo en mayo, ahora, no sé si llegamos al 18, sino será el 25 o los primeros días de junio", aseguró. "Tengo muchas ganas de volver a la tele".