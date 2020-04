Marcelo Tinelli, ¿jurado del Bailando?

Marcelo Tinelli anunció una gran novedad en el Bailando por un Sueño. El conductor, además de liderar el programa, calificará a los participantes. No será un integrante más del jurado, sino que tendrá la oportunidad de subir y bajar puntos a los participantes. Por primera vez en el show, Tinelli opinará de baile en el programa. Esta noticia la anunció en Corte y Confección.

Andrea Politti, conductora del programa, lo invitó a calificar a los participantes de su show de moda. Marcelo aprovechó la ocasión para dar la novedad. “Yo de moda no sé mucho, mi mujer es la que sabe, Fabián (Paz, jefe de taller), que es su socio también. Lo que sí me gustaría este año, lo quiero decir acá, es opinar de baile. Este año, si ustedes me permiten (le habla a los productores de ShowMatch), me gustaría a mí este año bajar un punto, subir un punto“.

“Volví con eso en la cabeza, es algo que tengo ganas de hacer“, dijo el conductor, que pasó un mes viviendo en aislamiento en Esquel. Esto sería algo parecido a la función que cumple el BAR en el programa. Con la excepción de que este cuerpo está formado enteramente por bailarines y coreógrafos, con experiencia en el tema. Aunque Marcelo Tinelli, después de años de conducir el Bailando, tendrá alguna idea de la disciplina.

El conductor aprovechó este momento para introducir un cambio más en el certamen. Es que después de la pandemia, el programa no volverá a ser el mismo. Como informamos anteriormente, la producción tuvo que buscar alternativas en el juego para poder salir al aire. Una de estas modificaciones es la de limitar el contacto entre los participantes, el jurado y el resto del equipo. Las parejas no se tocarán sino que se verán a través de un espejo.

Esto puede ser una complicación para varios de los participantes, especialmente para los que no se dedican a bailar. Pero, por suerte, las primeras rondas no habrán eliminaciones. Esto fue un alivio para muchos. El certamen se llevará a cabo como un campeonato. Las parejas irán sumando y restando puntos a lo largo de las semanas. Para saber más sobre este tema, te recomendamos esta nota anterior.