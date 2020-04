Nicole Neumann podría volver al Bailando con una condición

En los últimos días, Nicole Neumann fue muy criticada por una tapa que hizo para la revista Caras. La modelo posó con un barbijo y una postura de yoga y dijo: “Si no comiéramos animales no habría pandemia“. Esto encendió el debate en la televisión y varios se le fueron en contra. El único que la defendió fue Fede Bal, que ahora también es vegano. Y con tanto escándalo alrededor de ella, llamó la atención de los productores del Bailando por un Sueño. ¿Volverá al certamen?

En una videollamada con Nosotros a la Mañana, la modelo dejó abierta la posibilidad de volver al Bailando. No como participante, sino como jurado, como también lo hizo anteriormente. Así puso sus condiciones: “Yo voy de jurado o nada“. Ante la insistencia del Pollo Álvarez la panelista aseguró que no tenía problema en regresar: “Sí, re iría. Soy de madera bailando, pero re iría“, dijo.

Nicole Neumann había participado del Bailando como concursante. Se presentó junto a Jorgito Moliniers, cuando apenas se había separado de Fabián Cubero. Más tarde apareció brevemente en el certamen e hizo algunos reemplazos. Incluso reemplazó a Pampita, con quien tuvo varios enfrentamientos. Últimamente, la panelista se enfrenta a todos en televisión. Es que Nicole es muy abierta al hablar de su alimentación y su activismo a favor de los derechos de los animales.

La polémica tapa de Nicole Neumann

Sobre la polémica tapa en Caras había dicho: “Sé que esta tapa va a generar debate… Por favor, si van a escribir algo, que sea sin agresiones y vayan primero a informarse dónde y por qué se generó esta pandemia, no importa las teorías si por la naturaleza o el humano, si no, qué fue lo que la transmite a un ser humano en primer lugar y cuántas de las pandemias en la historia, han sido transferidas de animales a personas“, escribió. Claro que las agresiones no tardaron en llegar a pesar de su advertencia.

Yanina Latorre fue una de las más contundentes. La trató de "tarada mental". Vero Lozano la acusó de querer imponer su punto de vista y Andrea Campbell le pegó con todo después de que la modelo asegurara que comer animales provoca cáncer. ¿Se sumará Nicole al escándalo del Bailando este año?