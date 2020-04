“No es mambo mío…” Natalie Weber respondió al desafortunado comentario de Jorge Rial

Natalie Weber le hizo un extraño regalo a su hija Mía. La modelo mandó a hacer una muñeca igual a su hija de bebé. El detalle llamó mucho la atención entre los seguidores de la modelo. La muñeca es una réplica exacta de la niña a sus 9 meses. Esto le pareció horrible a Jorge Rial, que destruyó a Weber en Intrusos sin guardarse ni una palabra: “Es fea de verdad, lo digo con todo respeto. Está mal esto, digámoslo“, había dicho el periodista.

Y fue por más. El periodista le sugirió a Mauro Zárate, el padre de Mía, que dejara a Nicole: “Zárate, andate de ahí. Ya andate. Rompé la cuarentena. Es mejor estar en cana. Mía ya tiene horas con el psicólogo, mañana mismo… Lo que estamos viendo es una réplica. Está mal. Es fuertísimo. Es jodido“, dijo. ¿Qué fue lo que escandalizó a Rial de esta manera? El regalo que Weber le hizo a su hija resultó algo más que extraño para él. No es algo que se vea todos los días. La crítica llegó a oídos de la modelo, que le respondió contundente.

“No me importa lo que diga la gente. Mi hija colecciona bebés y es el cuarto ‘bebé reborn’ que tiene. Nadie toma al muñeco como un bebé real, sino que la foto fue para que se viera el excelente trabajo que hizo Ana. Lo ven desde otro lado, pero no es mambo mío“, aseguró Natalie Weber en diálogo con Ciudad Magazine. “¡No hay más réplicas! Es una sola y a Mauro le encantó la idea. Es un muñeco que se trata como muñeco. Entiendo a quien no lo entienda así, pero no es más que un muñeco con las facciones de Mía de bebé para que ella juegue como juega con cualquier otro bebé“.

Jorge Rial, además de los chistes para Mauro Zárate y el desafortunado comentario de “es fea de verdad”, comparó la situación con una película. Weber reaccionó, intentando mantener la calma, diciendo: “No me molestó. Pero me compararon con una película en que la gente trata de hijo a un muñeco, y no es el caso. Deberían informarse antes de hablar“. La modelo tildó al conductor de Intrusos de “digno de lástima”, al haberse enterado de sus comentarios.

¿Y sobre el chiste del psicólogo? Natalie Weber afirmó: "Como ya dije, comprendo a quien no entiende. Jorge lo dijo para hacerse el gracioso. Seguro que fue en chiste. Creo que hay otro tipo de cosas que te mandan al psicólogo, no un muñeco". Y agregó: "Les explicaría personalmente cómo es el tema de las muñecas y seguro que lo entienden. Y a Jorge no le diría nada en particular porque respeto la opinión de todos. Para gustos se hicieron los colores".