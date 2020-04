“Oficialmente convocados…” Lourdes Sánchez y el Chato Prada, ¿al Bailando?

En más de una ocasión, Lourdes Sánchez y el Chato Prada nos sorprendieron con sus actuaciones en TikTok. Después de mucho baile, la pareja finalmente fue convocada al Bailando por un Sueño. Así lo aseguró Marcelo Tinelli. El conductor de Showmatch ya había jugado con la idea en Los ángeles de la mañana, y parece que iba en serio. Volvió a apurar al Chato para que se sume al certamen de baile más famoso del país.

Horas atrás, Ángel De Brito leyó un mensaje que le había enviado Tinelli en LAM. Decía: “Si El Chato sigue apareciendo en Tik Tok, en LAM, en todos lados, tiene que hacer el Bailando en pareja con Lourdes Sánchez“. Es que el productor hizo gala de sus movimientos junto a la bailarina en su cuenta de Instagram. A pesar de no ser el mejor bailarín, Prada tiene gracia. “Oficialmente convocados El Chato Prada y Lourdes Sánchez. Pareja número 25. Mañana los llamamos de vuelta para ver qué responden“, dijo Ángel.

Pero no quedó ahí. Ayer, Marcelo Tinelli fue invitado a Corte y Confección, el programa que conduce Andrea Politti. Y ante los concursantes, el conductor aprovechó para insistirle al Chato: “Cuentenme algo ustedes, ¿el enmascarado bien, el Chato Prada bien? Voy a decir algo, que hoy lo veía en el programa de Ángel a la mañana, yo quiero que el Chato baile con Lourdes, no sé si ustedes vieron el TikTok del Chato, baila con Lourdes, da más vintage, es el que peor baila, se hace el gracioso y le queda mal, pero esas cosas para mí suman“, dijo.

“¿Ya estás?, tenés que decir que sí, no podés decir que no”, le dijo Politti al productor, que ante la presión respondió un “después lo hablamos“. Y Lourdes, ¿qué dice? La bailarina seguramente no tendrá problema en volver al show. Si el Chato dijera que no a la propuesta, la panelista de LAM ya tiene un candidato a partenaire. Se trata de Martín Baclini. El ex de Cinthia Fernández se quedó sin pareja. Su novia, Agustina Agazzani, lo acompañaría en el certamen, pero se bajó a último momento.

Agustina Agazzani no toleró estar en el centro del escándalo por la guerra mediática entre su pareja, Martín Baclini, y la ex de su novio, Cinthia Fernández. La modelo ya había aclarado que no le gustaban las peleas y finalmente decidió bajarse de la propuesta, dejando a Baclini sin pareja. “Una de las posibles personas que puede reemplazar a Agustina es Lourdes Sánchez“, había adelantado José María Listorti. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.