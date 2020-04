Tini Stoessel evitó hablar de Sebastián Yatra, ¿confirmada la crisis de pareja?

Hace unos días, Tini Stoessel dio una entrevista para TNT. Le preguntaron sobre su concierto desde casa y su situación sentimental. Para la sorpresa de sus seguidores, Tini ni siquiera nombró a su novio, Sebastián Yatra. Esto solo acrecentó los rumores de una posible separación. Como informamos anteriormente, se dijo que habría una tercera en discordia. Y tiene nombre y apellido. Se trata de la actriz de Élite, Danna Paola Rivera.

Para empezar, la cantante habló sobre su último concierto. Ocurrió a través de un live de Instagram, debido a la cuarentena. “La verdad es que me quede súper emocionada por lo que sucedió este domingo, porque, más allá de poder compartir mi música de alguna forma especial y distinta desde casa, la gente la pasó súper bien, lo disfrutó y se divirtieron. Creo que la solidaridad ahora más que nunca tiene que estar más presente, y también a futuro“, dijo Tini.

Más tarde, le preguntaron qué prefería, la actuación o la música. A lo que ella respondió que no se podía decidir entre ninguna de las dos. “Creo que en la música y cómo funciona todo esto, en la gira, estar arriba de un avión, estar viajando, te genera una energía y una vorágine que no se te produce haciendo cine o una serie… Creo que es completamente todo lo contrario. Es una estabilidad de todos los días, te despertás todos los días a las 7 u 8 de la mañana para terminar tu día y estás en un mismo lugar“.

“Tiene otra estabilidad que no tiene y no te lo da estar de gira, estar todo el tiempo en shows. Son energías completamente diferentes y que las dos hacen bien. Así que, a mí, me gustan muchísimo las dos, las disfruto muchísimo, me dan esas dos cosas que quizás con mi personalidad me hacen bien“, dijo la cantante. Y después fue al tema que todos estaban esperando. ¿Cómo se encuentra su corazón después de los rumores de separación?

Lo único que dijo Tini Stoessel sobre su situación sentimental fue: "Es una bendición gigante tener a mi familia atrás en todo momento". ¿Y Yatra? Ni siquiera lo nombró. La cantante no se refirió a él. Esto no hace más que dejar la crisis de pareja en evidencia. Stoessel ya había dicho que la cuarentena no había sido nada fácil para ninguno de los dos.