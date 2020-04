“Todo ese conventillo le hace…” Agustina Agazzani se bajó del Bailando por esta razón

Agustina Agazzani renunció al Bailando por un Sueño 2020 después de una terrible pelea mediática. La modelo acompañaría a su pareja, Martín Baclini, en el certamen. Baclini es el ex novio de Cinthia Fernández. La panelista de LAM se volvió loca al enterarse que su ex bailaría en la misma pista que ella, acompañado por la modelo. Así inició una guerra mediática contra ambos. Agustina no lo toleró. ¿Cinthia la obligó a bajarse del Bailando?

Se habló mucho sobre el verdadero motivo de su salida del Bailando. La versión de Cinthia Fernández decía que se trataba de una supuesta pelea entre Martín Baclini y la modelo. Es que la chica había subido un video haciendo topless en su cuenta de Instagram. Y, según el comportamiento anterior del empresario, esto podría desencadenar una pelea entre los dos. Martín Balini escuchó estas razones y salió a desmentirlo.

El empresario negó esta versión en los medios. Mientras la modelo se guarda de dar declaraciones en televisión, el empresario anunció que Agustina Agazzani se había bajado porque no se sentía cómoda en el ambiente. No todos nacieron para el escándalo. Pero recientemente, una nueva versión salió a la luz. Denise Dumas reveló lo que podría ser el verdadero motivo de su salida del Bailando. La conductora lo comentó en Hay que ver, el programa que lidera junto a José María Listorti.

Así lo explicó: “Agustina Agazzani dice que es modelo, pero el argumento que dio para no ir al Bailando es que es una buena modelo, no es una modelo de cuarta. Es una buena modelo y tiene buenas marcas y que todo ese conventillo le hace bajar la imagen. ¿Viste que están los actores cool?, Bueno, ella es una ‘modelo modelo‘”, dijo Dumas. Por otro lado, Listorti comentó quién podría ser su reemplazo en la pista de baile, lo que asegura que la modelo no tiene intenciones de repensar su decisión.

¿Quién reemplazará a Agustina Agazzani en el Bailando?

“Una de las posibles personas que puede reemplazar a Agustina es Lourdes Sánchez. Él pidió a Magui Bravi“, reveló el conductor. Magui Bravi se coronó como subcampeona del Bailando por un Sueño en el 2012, por lo que no sería una mala opción para el empresario, que no es el mejor dotado para el baile. Pero según las últimas declaraciones de Marcelo Tinelli, Lourdes Sánchez, con años de experiencia en el programa, parece ser la indicada. Podés leer más sobre este tema en esta nota anterior.