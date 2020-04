Villa Urquiza: Luego de una tensa protesta, permiten a los presos usar celulares

Una gran revuelta se vivió ayer jueves en el Penal de Villa Urquiza, cuando un grupo de unos 10 presos se subieron a los techos de los pabellones para reclamar por las visitas de familiares y el uso de celulares. A raíz de esto, las autoridades resolvieron hacer lugar a la medida y habilitar, desde hoy, el uso de celulares a todos los internos del penal.

El “motín” se habría originado en las Unidades 1 y 2 del Penal en horas de la tarde. Un grupo de internos se habría organizado para poner en marcha una protesta contra las medidas restrictivas del sistema penitenciario y la Justicia provincial. Subidos a los techos, los internos habrían dejado en claro los motivos de la revuelta e indicado que tomaban esta medida porque ya venían posponiendo sus pedidos hace semanas.

Además, al mismo tiempo se difundió un video en el que uno de los presos, desde adentro del penal, con su rostro cubierto, leía un mensaje dirigido al gobernador Juan Manzur y a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Dra. Claudia Beatriz Sbdar. En el video, el encapuchado afirma que “Hay procesados que ya cumplieron la preventiva y los siguen reteniendo y no tienen fundamentos para seguir detenidos”.

Además, los internos solicitaron medidas preventivas para evitar el contagio de Covid-19, que según argumentan, no cuentan con atención médica y “tienen miedo de no volver a ver a nuestras familias” sentencian. Otro motivo, según las protestas, sería que hay internos que pertenecen a grupos de riesgo como diabéticos o con complicaciones pulmonares y no se les estaría brindando la atención adecuada.

La revuelta, principalmente, se habría generado para pedir a las autoridades las visitas de familiares, ya que denuncian que sólo se les permite una visita semanal pero para llevar alimentos y elementos de limpieza, sin otro tipo de contacto personal.