“Ya tiene horas con el psicólogo…” Jorge Rial reaccionó al extraño regalo de Natalie Weber a su hija

Jorge Rial protagonizó una inesperada pelea con Natalie Weber. La modelo mandó a hacer una muñeca igual a su hija, Mía, cuando era una bebé. El extraño regalo llamó mucho la atención en las redes sociales. La muñeca es una réplica exacta de la niña. Esto no le agradó al conductor de Intrusos. Es más, le pareció un detalle bastante feo, y no se molestó en reservarse su opinión.

“Así de emocionados estamos con esta bebita hermosa que hoy nos llegó. Logramos tener una réplica de Mía en bebé… Siempre dije que crecen tan rápido que muchas veces me paso horas mirando sus fotos y videos de cuando eran chicos. Para Mía fue un momento único encontrarse con su réplica, me hace preguntas de cuando ella era así de chiquita y vemos las fotos juntas y más se emociona. ¡Sin dudas no pudo haber recibido mejor sorpresa que esta!“, comentó la modelo en su página de Instagram.

Más tarde le agradeció a la mujer que hizo posible el regalo: “¡Gracias Ana! Por que se que fue un desafío enorme hacer esta bebé, y por todo el amor que le pusiste , ¡sin amor no hubiera salido tan perfecta!“, escribió Natalie Weber. La responsable de realizar este impresionante muñeco es una empresa llamada “Arte Reborn” que se dedica especialmente a replicar bebés en forma de muñecos. La réplica de Mía fue admirada por los seguidores de Weber, que no podían creer la similitud con la verdadera Mía.

Sin embargo, esta réplica no le pareció tan agradable a todos. Jorge Rial criticó duramente a Natalie Weber por este regalo. Esto fue lo que dijo en Intrusos: “Es feo de verdad, lo digo con todo respeto. Está mal esto, digámoslo. Zárate, andate de ahí. Ya andate. Rompé la cuarentena. Es mejor estar en cana“. Y más tarde agregó: “Mía ya tiene horas con el psicólogo, mañana mismo… Lo que estamos viendo es una réplica. Está mal. Es fuertísimo. Es jodido”, dijo el conductor.

Rial bromeó con la posible reacción del padre de Mía, Mauro Zárate. "Está encerrado en el baño. No sale de ahí hacen cuatro días", dijo el conductor, horrorizado con la imagen de la muñeca. Mientras tanto, Guido Zaffora agregó: "El tema de los canjes llega a rozar lo bizarro. Verlo es fuerte. Te juro Jorge que me costó entenderlo".