Ángel de Brito escribió contra la producción de Santiago del Moro

Ángel De Brito es uno de los conductores más polémicos de argentina. No tiene problemas en decir las cosas como son y de frente, algo que lo caracteriza. Eso genera que tenga muchos enemigos. Los móviles que realiza en vivo Maite Peñoñori para Los Ángeles de la Mañana es todo un clásico en las emisiones del programa. La movilera recorre las calles durante la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional y muestra como se vive la situación actual.

Al ver que en Juntos podemos lograrlo, el nuevo ciclo de Santiago del Moro en Telefe, Robertito Funes entrevistó en vivo a los pasajeros de un colectivo, Ángel escribió con ironía a través de Twitter. “Juntos podemos copiarnos”. Santiago Zeyen aprovechó para contestar al periodista. “Bueno Ángel (De Brito)… si vamos al caso en #nosotrosalamañana esto de transmitir en vivo desde los transportes públicos lo hacemos desde el año pasado. Ustedes con Maite también lo están haciendo muy bien, pero empezó en NALM”.

Del Moro volvió hace muy poco a la televisión en la pantalla de Telefe con Juntos Podemos Lograrlo, el especial sobre el Covid-19 que hasta el momento conducían Rodolfo Barili y Cristina Pérez. Recientemente, el ex Intratables fue muy cuestionado por hacerse en vivo el test de coronavirus. A pesar de que no tenía síntomas, lo hizo con la excusa de mostrar cómo se realizaba el examen frente a las cámaras de la televisión. Ese hecho no pasó desapercibido.

Del Moro fue criticado en su programa

Las redes no tardaron en reaccionar ya que estos insumos son muy limitados en Argentina y hacen falta para detectar a tiempo el virus, en personas de riesgo y en los profesionales de la salud. La prueba se la realizó el médico Guillermo Capuya, quien también fue criticado por prestarse al juego que le plantearon con un tema tan sensible. El resultado se dio a conocer recién en el último bloque y luego de una tanda publicitaria final para estirar el suspenso.

Jorge Rial y Alejandro Fantino fueron algunos de los que cuestionaron con dureza la prueba que le hicieron a Santiago en su programa televisivo y, en ese contexto, De Brito lo defendió. “Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Te quiero, amigo @santiagodelmoro”, comentó la figura de LAM, y unos minutos después recibió la respuesta del expresentador de Intratables. “Gracias Einyel”, escribió Del Moro.