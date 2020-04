¿El ex diputado Noboriguchi extorsiona al gobernador con facturas que no tiene?

Fiscalía de Estado entendió que el ex diputado Gustavo Noboriguchi amenazó al gobernador Raúl Jalil, por lo que lo denunció penalmente y pidió que lo detengan. La investigación inició por un whastapp que se viralizó, en el que Noboriguchi se refiere a una serie de irregularidades de lo Corporación Jalil y hace alusión a la sexualidad del primer mandatario. Entre otras cosas, en el audio advierte que tiene facturas de la luz de las clínicas privadas de la familia del gobernador con cero pesos.



El tema de las facturas de la EC Sapem de Energía fue mencionado para graficar dos situaciones por el diputado peronista mandato cumplido. Asegura que cuenta con facturas donde el paga es “cero pesos” y otra donde consta “menos 144 mil pesos”. Lo expresado por Noboriguchi es una suerte de advertencia para manifestar que, si avanza con la reforma laboral que impulsa Jalil, dará a conocer esta documentación que comprometería a las clínicas de la familia del gobernador.

Mientras Raúl Jalil era intendente de la Capital, la empresa estatal de energía que administra el gobierno provincial realizó una mega obra energética solo para el Sanatorio Junín mientras en otros sectores de la ciudad eran postergados o no tuvieron la misma suerte. Lo que faltaba era que alguien confirme que además no pagan la energía o tienen un valor irrisorio en comparación con lo que reciben los usurarios.



La prioridad o el acento puesto en el sector privado que lucra con la salud no sorprende atento a que la Corporación Jalil es uno de los mayores prestadores de servicio de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) o PAMI en claro desmedro de la salud pública donde la falta de infraestructura e insumos es notable. Ojalá el “San Juan Bautista” el principal hospital de SFVC tuviera las obras de energía complementarias que tienen el “Pasteur” y el “Junin”. Solo en sueños.



De todas formas Noboriguchi en las últimas horas no aseguró que mostrará las pruebas independientemente de si lo llama la justicia o no. La protesta por la reforma laboral donde empleados legislativos pueden pasar a la Policía o Salud tiene como rehén a su hija, nombrada en Diputados lo que explicaría también el enojo del ex legislador. Si bien Noboriguchi dice no tenerle miedo al fuego, como reza el dicho “entre bomberos no se pisan la manguera”.

Juan Carlos Andrada