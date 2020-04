“Está loco…” Marcelo Tinelli quiere ser jurado del Bailando y una bailarina lo descalificó

Marcelo Tinelli estuvo un mes viviendo en Esquel con su familia. Durante su aislamiento se le ocurrió una idea que causó revuelo en la televisión. El conductor de Showmatch quiere ser jurado en el Bailando por un Sueño 2020. ¿Cómo se tomaron la propuesta sus colegas? “Volví con eso en la cabeza, es algo que tengo ganas de hacer“, le dijo Tinelli a Andrea Politti, y las críticas no tardaron en llegar. Es que Marcelo, a pesar de tener años de experiencia conduciendo el Bailando, no sabe nada sobre esta disciplina.

Esta es la propuesta del conductor. Quiere subir y bajar puntos, como lo hace el BAR. No sería un miembro más del jurado y tampoco puede acotar mucho sobre técnica, pero calificaría a los participantes. “Yo de moda no sé mucho, mi mujer es la que sabe, Fabián (Paz, jefe de taller), que es su socio también. Lo que sí me gustaría este año, lo quiero decir acá, es opinar de baile. Este año, si ustedes me permiten (le habla a los productores de ShowMatch), me gustaría a mí este año bajar un punto, subir un punto“, había dicho.

Marcelo Tinelli se defendió de las críticas

Este anuncio lo hizo en Corte y Confección, el programa que conduce Andrea Politti. Cayó de sorpresa al piso del show. El Chato Prada, que lo miraba desde el detrás de cámaras, fue uno de los primeros en reaccionar. Pero la palabra que causó polémica fue la de una de las bailarinas del show, Lourdes Sánchez. La pareja del Chato fue durísima con el conductor. Tinelli la invitó a sumarse al certamen este año, junto al Chato, y la bailarina aprovechó para descalificarlo.

Ángel De Brito sacó el tema en Los ángeles de la mañana y Lourdes le contestó: “Sí, ayer lo escuché a Marcelo. No sé qué tomó. ¿Encima quiere ser jurado? Está loco. Contame qué va a juzgar“, dijo. El Chato fue algo más benevolente y dijo: “Me gusta la idea de que sea jurado. Se va a animar y puede juzgar. Tiene 14 años en el Bailando, ¿cómo no va a saber?“. Pero Lourdes lo desarmó: “Vos también y no sabés aplaudir a tiempo“. Ser jurado no es tan fácil como parece, y puede hacer que varios se le vayan en contra.

“No se va a animar después a poner un cero o un uno. ¿Vos decís que sí?“, dijo Ángel De Brito. El conductor de LAM tampoco le tiene mucha confianza. Marcelo Tinelli no se quedó atrás, y ante los comentarios, salió a responder en su cuenta oficial de Twitter. “No entiendo Ángel. Según Lourdes Sánchez yo no puedo ser jurado en el Bailando 2020 porque no sé de baile. ¿Y ella puede ser panelista sin ser periodista? ¡Voy a hablar con el Chato Prada ya mismo!“, escribió el conductor. Para saber más sobre este tema, te recomendamos esta nota anterior.