“Está peleándola…” Sol Pérez habló sobre la enfermedad de Fede Bal

Hace alrededor de un mes, Fede Bal hizo pública una triste noticia. El actor tiene cáncer de intestino. Sus compañeros de teatro y amigos en la farándula lamentaron la noticia. Una de las celebridades que lo apoyó fue Sol Pérez, que lo acompañó en la obra teatral “Nuevamente Juntos”. La periodista comentó que Bal siempre fue muy bondadoso con ella y la integró a su grupo de actuación cuando se unió al elenco. La modelo y presentadora de televisión habló con Lizy Tagliani.

La periodista mantiene una relación muy estrecha con Fede Bal. Así lo comentó en el programa de Lizy Tagliani, El Precio Justo. Cuando la conductora le preguntó sobre Bal, Sol contestó: “Está peleándola. El es muy positivo, un luchador. Siempre vivió la vida de una manera súper divertida, es de hacer fiestas, le gusta agasajar”, dijo la modelo. El hijo de Carmen Barbieri intentó tomarse esta noticia con la mayor calma posible, por más difícil que sea. El actor vio todo complicarse cuando se anunció la cuarentena obligatoria en el país.

Sol Pérez agregó que Fede Bal siempre estuvo presente cuando ella lo necesitó: “Cuando lo conocí me re ayudó a integrarme en el grupo del teatro, que ya estaba armado. Y lo que más admiro de él es que desde su experiencia de vida intenta ayudar al otro“, dijo la modelo. Es que el actor ha estado compartiendo cada paso de su tratamiento, intentando crear conciencia sobre esta enfermedad. Incentivó a personas jóvenes a hacerse los estudios necesarios para detectar tumores a tiempo. Él se enteró de su cáncer en un estudio de rutina y por suerte, estuvo a tiempo de tratarlo.

Como informamos anteriormente, la madre del actor, Carmen Barbieri, dijo en varias ocasiones que no lo puede ver. Tan solo se encuentran a través de un vidrio. La única que tiene contacto con él es su novia, Sofía Aldrey, con quien vive. “Sofía, que es un ángel de mujer, es un ser maravilloso, le hace la comida, también sé que le da dolores de cabeza pero todos me dicen que es normal. Él está con mucha fe y fuerza y así me siento yo también. Si bien a mi se me vino el mundo abajo cuando Fede me dijo ‘tengo cáncer’ soy una roca para él“, había dicho Barbieri.

El diagnóstico fue un golpe para su familia, especialmente después de la muerte del padre de Fede, Santiago Bal. Esto ocurrió a principios de año. Su madre comentó que ahora está haciendo el tratamiento y todo lo posible para erradicar la enfermedad. "Se cumplieron dos semanas este miércoles de rayos y quimio. En total son 6 semanas con pastillas de lunes a viernes. El tratamiento consta 10 minutos de rayos, y pastillas. La verdad que el tratamiento lo cansa mucho, lo tira en la cama, duerme tres horas", dijo en diálogo con Caras.