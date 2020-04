Lourdes Sánchez volvería al Bailando, ¿con Martín Baclini?

Hace unos días, Lourdes Sánchez y el Chato Prada fueron convocados al Bailando por un Sueño 2020 por Marcelo Tinelli. El conductor les repitió en varias ocasiones que los esperaba en la pista de baile, juntos. Es que la pareja se ha encargado de demostrar que puede bailar a través de varios videos en sus redes sociales. De Lourdes se espera, es bailarina y ha estado en el certamen más de una vez. ¿Y el Chato Prada? Por lo menos lo intenta. ¿Cuál fue la respuesta de la pareja?

El Chato sigue evitando las invitaciones de Marcelo Tinelli, mientras a la bailarina no le cayó nada mal la idea. De no bailar con el Chato, Lourdes tiene otra propuesta. Podría ser la compañera de Martín Baclini. Recordemos que, días atrás, el empresario se quedó sin pareja de baile. Su partenaire, Agustina Agazzani, se bajó del certamen a último momento. La modelo no pudo con tanta presión mediática, ya que había estado recibiendo constantes ataques por su relación con el empresario.

En Los ángeles de la mañana se habló mucho de este tema. Se sospechaba que Agazzani se había bajado del concurso gracias a Cinthia Fernández, la ex de Baclini. La angelita inició una guerra mediática contra su ex y su compañera de baile, que además, es su pareja. Cinthia inclusó afirmó que iba a sacar de la competencia a Baclini: “Me gustaría hasta sacarlo. Me da tanta bronca“, había dicho. ¿Una profecía cumplida? Si Martín no encontrara pareja, podría llegar a ser así.

Pero, el empresario no se perderá de ir al Bailando por un Sueño. Se dice que Martín Baclini ya está buscando un reemplazo para su pareja de baile. Según dicen, le habría pedido ayuda “desesperado” a Lourdes Sánchez. Ayer en LAM, Yanina Latorre tomó la posta y le preguntó a Lourdes Sánchez sobre los rumores de su vuelta al Bailando: “¿Puedo hacerte una pregunta Lourdes? Me contaron las malas lenguas que Baclini te llamó ayer desesperado para bailar con vos“, dijo la panelista.

“Ah, perdemos la amistad con Cinthia Fernández ahí“, dijo Ángel De Brito. Su compañera de panel no se lo perdonaría jamás. Lourdes Sánchez aseguró rápidamente que Martín Baclini no la había llamado “desesperado” y que no era su intención meterse con Cinthia. “Nosotros somos amigos, pero la realidad también es que yo quiero mucho a Cinthia y me parece que si te metés a bailar con Baclini es sí o sí enfrentarse a Cinthia y la verdad es que quiero estar en paz“, dijo la bailarina. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.