Nicole Neumann explicó su opinión sobre el veganismo

Nicole Neumann realizó un vivo en su cuenta de Instagram junto a la nutricionista Fiorella Vitelli. Lo hizo con el fin de comunicar a sus seguidores lo que piensa sobre el veganismo y la gente que come carne. Neumann comentó: “Yo no hago militancias, pero tengo una filosofía de vida. Lo que quiero es transmitir lo que considero saludable y, sobre todo, para el cuidado del planeta y de los animales. Para mi, ese es él gran mensaje que no está enviando y esta pandemia”.

Por su parte Fiorella dijo: “Yo cuando hablo de militancia hablo de una postura, defiendo esto porque honestamente lo considero lo mejor. Voy a hacer lo que me gustaría que todos hagan, que es declarar los conflictos de interés. Con eso me refiero decir si hay alguna industria o alguien que te pague por lo que decís. Yo puedo declararme libre de ese conflicto. Si debo decir que mi militancia es la soberanía alimentaria. Me encantaría que las personas logren, a través de la educación nutricional, la autonomía alimentaria”.

Nicole contestó: “A mi me dicen que me pagan para hablar y promocionar ciertos productos. La verdad que no me paga nadie. La industria vegana es la que menos plata tiene ya que, en general, son productores pequeños.” Fiorella criticó la falta de conciencia que algunos tienen, ya que van al supermercado y consumen productos procesados. “Esos productos son los que más se modifican. Tienen muchos ingredientes no convenientes para la salud” .

Vitelli agregó: “Además es una decisión que abarca un montón de otras cosas, como cual economía queremos crear. Así que esta bueno esto también de querer apoyar a los productores pequeños en un contexto económico hostil”. La modelo argentino dijo que eso es algo que ella hace constantemente, sobre todo a quienes están ligados a la alimentación que ella tiene. “Son productores chiquitos que están complicados por la situación. A todos los que puedo los apoyo”, comentó Nicole.

La nutricionista contó sobre un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, la cuál pidió disminuir el consumo de carne. “Hay estudios científicos que demuestran que hay una relación directa entre el consumo de alimentos de origen animal y el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Ademas existe la posibilidad de sufrir enfermedades crónicas no trasmisibles”.

Neuman aclaró: “Está bueno que vos lo digas, porque cuando lo hice yo la semana pasada mucha gente salio a criticarme. Esto lo leí en estudio a ciencia cierta, no es algo que invente yo. De hecho, Fede Bal es uno de los personajes conocidos que está transitando esta enfermedad y salió a decir que estaba estudiando muchísimo sobre ese tema”.

Vitalle dijo: “Está bueno entender que independientemente de tu postura filosófica, ética, tus valores, tu empatía con el origen animal, tus intereses y demás, hay cuestiones que están directamente relacionadas con la salud”. “Yo hoy voy a hablar desde esa cuestión, que conviene y que no para la salud”, aclaró. Y citó a la organización American Institute for Cancer Research: “Ellos dicen que una alimentación basada genera una variedad de nutrientes que se vuelven protector ante la posibilidad de contraer cáncer”.