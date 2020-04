“No me dejó opción…” Nicole Neumann fue acusada de abandonar un perrito

Nicole Neumann fue durísima con Susana Giménez después de enterarse de que la conductora había devuelto a su perrita al criadero. Según dijo la diva de los teléfonos, Rita la mordía mucho, al punto de hacerla sangrar. Entonces, la devolvió para que se la lleven a su casa un mes después. Nicole, fiel defensora de los animales, no lo toleró y le pegó durísimo: “Cuando adoptás un animal es como un hijo. Un hijo que adoptaste o uno biológico, es ese mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? No. Perdón, pero con los animales pasa lo mismo“, dijo la modelo.

Después de estas declaraciones en contra de la conductora, Nicole Neumann se enfrentó a una fuerte acusación. La acusaron de haber hecho lo mismo que Susana Giménez, devolver un perrito. Esto pasó en Confrontados, donde aseguraron que hace unos meses habría devuelto a un bulldog francés llamado Buda. La razón era una enfermedad que habría tenido el perro. Nicole aseguró: “Yo no devolví a nadie. Esto fue a fines del año pasado. Me costó tomar la decisión de encontrarle otra familia porque lo amábamos“.

¿Por qué lo regaló? “Se empezó a pelear con mis otros dos perros y en la última pelea casi mata a Ramón, que lo tenemos hace cinco años. Por lo cual tuvo que empezar a vivir separado. Además, Buda corría a mis gatos y quería matarlos. A pesar de todo, pasó un tiempo a un costado de la casa, pero como no me pareció justa la vida ahí, tan solitario, tuve que buscarle una familia que lo tuviera a él como única mascota y lo pudieran tener con ellos adentro y dándole mimos todo el tiempo“, dijo Nicole Neumann.

La modelo le dio una bienvenida a Buda con bombos y platillos. Incluso compartió imágenes del primer encuentro en su cuenta de Instagram. Pero finalmente lo tuvo que dejar. “No me dejó opción. Claramente, no se adaptó a sus hermanos cuando fue creciendo. ¡Quería asesinarlos! Es muy raro que pase eso. Traté de que se adaptara por meses, pero cada agarrada era dejar a los otros casi al borde de la muerte y poner en peligro a mis hijas, que a veces quedaban en el medio de esas peleas sangrientas“, dijo.

Entonces Nicole le buscó una “familia amorosa” que lo tuviera como “hijo único”. Al parecer, Buda no podía convivir con otros animales y a la modelo no le quedó otra opción que regalarlo. Pero la acusación sigue llamando la atención. ¿Quién podría haber dado esa información al chimentero? “Yo duermo tranquila. Salvé más de 1000 animales. Los di en adopción, tengo de todos colores y tamaños, sin ojos, con temblores con moquillo. Tengo perros de la calle…”, dijo Nicole. “Ya me imagino por dónde viene esa información mala leche y mal dada“, tiró después. ¿Será que la guerra con Fabián Cubero no tiene fin?