¡No tiene filtro! Moria Casán le tiró un palito a Susana Giménez por devolver a Rita

Días atrás, Susana Giménez fue noticia por haber devuelto a su perra, Rita, al criadero. Al parecer la mascota le estaba dando demasiado trabajo. “No saben el trabajo que me está dando, tiene los dientes como alfileres, muerde todo lo que encuentra y se tira de la cama todo el tiempo“, había dicho Susana antes de devolerla. Fue duramente criticada por esta decisión. Moria Casán fue una de las celebridades que reaccionó, pero no la criticó, sino que se lo tomó con humor. Su respuesta llamó la atención.

“Tengo una perrita nueva que, desgraciadamente, hoy (lunes 20) volvió al criadero porque me mordía tanto, tanto, tanto, que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar“, había dicho Susana Giménez cuando le preguntaron por su mascota. “Las piernas, ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo. Tenía mordillos, tenía de todo para que muerda, pero le gustaban mis brazos. Me la van a traer dentro de un mes. Era muy chiquita, me volvía loca“, dijo la conductora.

En una entrevista con LAM, Moria Casán reaccionó a estos dichos: “Ah, mira tu, mira tu… la mordía mucho? ¿Y es un acto de amor o desamor?, ¿ustedes qué dicen?“, había dicho la One. A lo que Andrea Taboada respondió: “Dice que no puede mostrar los brazos de lo mordida que está“. Y Moria soltó, picantísima: “¡Pero no los debe poder mostrar por el salero, mi amor, no por la perra!“, dijo mientras movía los brazos. El panel no pudo contener la risa ante la sinceridad de Moria. ¿Qué dirá Susana Giménez?

La diva de los teléfonos explicó que no abandonó a la perrita, como muchos pensaron, sino que la irá a buscar en un mes. De todos modos, varios cuestionaron su acción. Nicole Neumann le pegó fuerte: “Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Con los animales es un poco lo mismo“, había dicho.

La panelista de Nosotros a la Mañana defiende los derechos de los animales y no toleró lo que hizo Susana con su perrita. "A mucha gente le pasa que considera que un cachorro es como un juguete. Después, cuando llega a tu casa y quiere jugar, muerde porque le están creciendo los dientitos o hace pis y caca en cualquier lado, uno tiene que enseñarle. Al principio es como un bebito que usa pañales. Tenés que tener la paciencia para acompañar ese crecimiento. Sino tenés que tener una planta que no hace nada, solo hay que ponerle agüita una vez al día", dijo.