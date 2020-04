Polémica opinión de Cinthia Fernández sobre el motín en Devoto

Cinthia Fernández vive en polémicas. La relación que tuvo con su ex, Martín Baclini, es noticia en todo el país. Ahora se le sumó un nuevo escándalo. En medio de la cuarentena total por el coronavirus, la tensión estuvo concentrada el viernes pasado en Villa Devoto, donde un grupo de presos encabezó un violento motín exigiendo que algunos privados de su libertad puedan terminar con sus condenas en sus respectivas casas, con el objetivo de evitar ser contagiados del virus COVID-19.

Las impactantes imágenes de la protesta de los presos, que duró más de nueve horas hasta que se llegó a un acuerdo con autoridades del Gobierno, circularon a lo largo de todo el día por las redes sociales, y el conflicto fue la principal noticia en los medios de comunicación. Varias figuras se manifestaron al respecto, y fue la opinión de Fernández la que más polémica generó.

La panelista de LAM fue contundente: “Increíble una mamá de una compañerita de mi hija esta adentro! Ojalá estos delincuentes sucios la terminen. Por mi paredón y balas y de paso vaciamos las cárceles d estos hijos de puta de los presos, que mantenemos nosotros y siguen sin salir de la delincuencia”. Este comentario de la modelo obtuvo tanto criticas como respuestas a favor de sus dichos. “100% de acuerdo Cintia. Por favor cuídate vos y las nenas, nada pasa porque si. Estos son delincuentes!! No sabemos quien los apaña”, escribió una seguidora.

Cinthia Fernández contestó a sus críticas

Algunos de los comentarios negativos que recibió Cinthia : “Que asco tu pensamiento y la gente que lo avala y lo festeja. y con eso no justifico los delitos que cometieron muchos de los que están ahí, pero esa no es la solución”. “Si nos ponemos en esa actitud, también se tendría que terminar con todas las irresponsables, como vos que gritan su vida privada y no contribuyen a la sociedad”. Fernández contestó sus críticas: “Es lo que todos pensamos hay que dejar de ser hipócritas”.

El Gobierno pudo llegar a un acuerdo para finalizar con el motín

Cerca de las 17 representantes de los presos de Devoto y autoridades del Gobierno llegaron a un acuerdo para terminar con el motín. El acta que firmaron establece que este sábado se hará un recorrido por las instalaciones para constatar los daños y repararlos, y se rubrica el compromiso de parte del Gobierno nacional de no activar traslados de convictos en represalia por lo ocurrido. Además, se conformará una Mesa de Diálogo para tratar los temas que reclamaron en el levantamiento.

“En la mesa de diálogo señalada se tratarán los siguientes puntos”, establece el documento. Y enumera: la implementación de acordadas dictadas por la Cámara Federal de Casación y la Cámara Nacional de Casación; la ley de cupo; compensaciones y conmutaciones de penas; extranjeros con domicilio en la República Argentina; informes médicos realizados por forenses; tratamiento de los diferentes tipos de métodos alternativos para el cumplimiento de la pena, principalmente los grupos de riesgo y cercanos al cumplimiento de la pena.

La noticia del contagio de un penitenciario, confirmada por autoridades del Servicio Penitenciario, les sirvió como excusa para llevar adelante acciones extremas, en medio de una ola judicial de pedidos de excarcelación. Las protestas durante las últimas semanas fueron más leves, con ruidos y mensajes por WhatsApp. Pero este viernes los presos subieron un peldaño en la escalada. Fue tras un motín en la Unidad N°23 de Florencio Varela, donde murió un preso de un tiro.