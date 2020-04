“¿Por un queso te pasean por ocho comisarías?” Leevon Kennedy fue detenida por robo

Leevon Kennedy se hizo fama en los medios por asegurar que es la hija no reconocida de Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy. En los últimos días volvió a estar en las noticias por otra polémica alrededor de ella. La mediática fue detenida afuera de un supermercado de Recoleta. Había robado dos quesos cremosos del local y los vecinos no la perdonaron. Documentaron todo e hicieron la denuncia a la policía. Rápidamente, las fuerzas de seguridad fueron detrás de ella.

Leevon Kennedy tiene una especie de talento para aparecer en los medios, siempre con nuevas historias para contar. Además de la historia de sus padres, la que la hizo famosa, la mujer aseguró en varias ocasiones que había sido pareja del Indio Solari. El cantante le habría dedicado algunas de sus canciones más reconocidas, entre las que figura “Un poco de amor francés”. La mujer también es vidente y ha aparecido en varios canales de televisión con sus predicciones. Y por si fuera poco, no le gusta que la llamen “mediática”.

Esta vez se vio envuelta en un escándalo por un hurto. Según trascendió, la policía fue a buscarla hasta las puertas de su casa en el barrio porteño de Recoleta tras haber recibido la denuncia de parte del supermercado. Los oficiales la captaron entrando a su domicilio con los quesos escondidos entre la ropa y más elementos; también se había llevado tres edulcorantes y algunos condimentos. Después de que la atraparan, fue llevada a la comisaría por tentativa de hurto. El caso quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional número 62, Secretaría número 79.

La defensa de Leevon Kennedy

El nombre real de la mujer es Esther Lilian Beatriz Fitzner. Esther apareció en LAM y aseguró que no fue imputada de ningún delito por hurto. Incluso hizo declaraciones muy fuertes contra la policía. “Yo no puedo estar mucho tiempo parada porque estoy muy golpeada bajo las ropas, estoy toda azul. Estoy en mi eje porque soy una mujer muy fuerte. Doy la cara porque no tengo nada que esconder. ¿Por un queso te pasean por ocho comisarías y una inclusive fuera de la Capital Federal?“, dijo.

Y después agregó: “En el video yo estaba con una calza corta, no voy a salir más lejos de la esquina con calza corta. Yo había bajado a comprar un chocolate al quiosco al lado de mi departamento. Estaba en la fila para entrar al quiosco y vienen y me atacan un hombre y una mujer y me muelen a palos. Al rato estaba rodeada de policías y a patadas en el culo (me metieron) adentro de un patrullero que me paseó por ocho comisarias. Volví a mi casa a las 12 de la noche siendo que esto fue a las 12 del mediodía“, aseguró Leevon Kennedy.