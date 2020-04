Sofi Morandi bancó a Mariano Martínez

Sofi Morandi subió una serie de historias en su cuenta en Instagram donde aclaró que banca a Mariano Martínez. Él fue uno de los primeros actores argentinos en sumarse a la red social TikTok. Allí comparte divertidos videos que causan furor entre sus seguidores. Desde que se decretó la cuarentena total muchos famosos comenzaron a probar la aplicación y a entretenerse ya que deben quedarse en sus casas con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

Entre algunas criticas y risas por los videos que publica, ahora Martínez fue bancado por Morandi. En su Instagram la cantante se expresó: “¿Porqué critican a Mariano Martínez?. No entiendo a la gente que hace eso, como por ejemplo Martin Cirio. A Mariano le dicen que no haga eso porque ya esta grande. Sí gente, él creció, no va a tener la misma edad que en Alma Pirata. ¿Ademas que tiene de malo que sea grande? ¿No puede hacer TikToks porque tenga 45 años?”. “Mi mama hace esos videos, que cada uno haga lo que quiera”, agregó.

Sofía aclaró que no sabe de la vida privada ni de los escándalos de Martínez. Que solo declaró sobre el hecho de que la gente grande pueda hacer ese tipo de videos. Además contó que se enteró de que la están criticando las seguidoras de Lali Espósito, quienes le contaron que Mariano es pro-vida. Morandi es una actriz, bailarina, conductora y personalidad de internet. Se la conoce públicamente por realizar diversos vídeos cómicos sobre distintas situaciones cotidianas en la red social de Instagram.

Actoralmente se hizo conocida por su papel de Abril en la serie de televisión Heidi, bienvenida a casa, emitida por la cadena de Nickelodeon. En 2017, luego de realizar una audición para el musical de American Idiot basado en el disco homónimo de la banda Green Day, obtuvo el papel de Heather, una joven que no quiere pasar el resto de su vida en los suburbios. Ese mismo año, continuó recibiendo múltiples nominaciones a distintos premios como Los Más Clickeados, los Fans Awards y a los Kids’ Choice Awards Argentina por su labor en Instagram.

Morandi pasó a tener su propia serie web en la plataforma Ideame, una productora latina de financiamiento colectivo con la finalidad de llegar al sitio web de Youtube. En 2018 apareció en la serie Kally’s MashUp de Nickelodeon, intepretando el papel de Micaela Taribson. A la vez, fue nombrada como embajadora del nuevo producto móvil de Huawei, cuya campaña fue nombrada #BeYourSelfie. Sofía interpretará a Lauren en la comedia musical Kinky Boots, junto a Martín Bossi y Fernando Dente.