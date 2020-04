“Van a volver…” La predicción de Moria Casán sobre Cinthia Fernández y Martín Baclini

La separación de Cinthia Fernández y Martín Baclini fue todo un evento en la televisión. Pero todo empeoró cuando Baclini anunció que sería parte del Bailando por un Sueño 2020. El empresario, no solo invadiría el territorio de su ex, sino que lo haría acompañado por su nueva pareja, Agustina Agazzani. La panelista de LAM no toleró esta noticia, y ahora no desperdicia un minuto en la televisión sin hacerle saber de su enojo. Una experta en escándalos televisivos, Moria Casán, reaccionó a la pelea y tiró una curiosa predicción.

En una videollamada con Los ángeles de la mañana, la One dijo: “A mí me parece que Baclini fusiona con Cinthia y Cinthia fusiona con Baclini, se retroalimentan“, dijo. Todo esto ante el show de gestos de Cinthia Fernández que suele ser muy expresiva. Más aún cuando le hablan de su ex novio. Moria pasó a explicarle: “¿Sabés qué pasa, Cinthia? Esto te va a pasar siempre. A vos te da odio que siempre que alguien que esté al lado tuyo, por más que te haya amado, haga una transferencia que tal vez vos no la hacés“.

“Te quieren como Cinthia porque se sienten desbordados o te magnifican porque tienen un platónico o porque sos la chica de la tele o porque te quieren como persona. Después se enamoran y acto seguido, inmediatamente te quieren cambiar y toman tu fama. Entonces empiezan a competir y vos los ves en la televisión que van subiendo. Yo te entiendo, sentís que todo el tiempo se cuelga y eso es lo que te rompe mucho las pelot…“, explicó Moria Casán, que se ve que tiene mucha experiencia en el tema.

Y después agregó una picante declaración: “Pero me parece que van a volver a darse una buena revolcada cuando estén en la pista ustedes dos. Una buena revolcada“, dijo la conductora de Incorrectas, sin pelos en la lengua. Cinthia Fernández se quedó helada con las palabras de la ex vedette. Después agregó una risa sarcástica. Es que Martín Baclini se quedó sin pareja en el Bailando. Agustina Agazzani lo abandonó a semanas del gran estreno y el empresario no sabe quién lo acompañará en la pista.

Se dice que Martín Baclini pidió a Magui Bravi como partenaire. También surgieron rumores de que habría estado llamando "desesperadamente" a Lourdes Sánchez para que sea su compañera, que obviamente dijo que no. Lourdes no se enfrentaría a su compañera de panel. Lo que es cierto es que Baclini no es ningún tonto, y apuntó a dos de las mejores bailarinas de la competencia. El ex de Cinthia mira hacia la gran final. Cinthia Fernández, ¿lo dejará llegar?