Canelada pidió liberar “datos” para uso educativo

El aislamiento obligatorio tuvo un fuerte impacto en la sociedad, y uno de los sectores afectados fue el educativo. La suspensión de las clases en todos los niveles impulso a las instituciones a realizar cambios. El más importante fue adaptarse a la modalidad online para garantizar la continuidad de la educación.

Estamos en un momento sensible y necesitamos garantizar que el acceso a la educación sea gratuito. Por eso, pedimos al Enacom que liberen el consumo de datos de navegación de internet de las plataformas Google Classroom y Meet, así como la derivadas de la extensión .edu.ar. pic.twitter.com/6o3nimV20i April 24, 2020

Al trasladarse todo el proceso educativo al mundo online surge otra dificultad, el acceso. No todas las familias y los hogares cuentan con acceso a internet. El acceso desde el teléfono podría servir en muchos hogares, pero está limitado por los datos. Por eso José María Canelada propuso la liberación de datos para todas las plataformas de uso educativo y las edu.ar .

El legislador de la UCR expresa que la educación hoy no está siendo gratuita, por eso solicitó al Enacom esta apertura. Canelada cuenta que hay sitios y plataformas que no tienen un acceso gratuito y limitan el acceso a la educación. Las plataformas de Google Classroom y Meet no están incluidas y son muy utilizadas en la educación online.

Canelada expresó que esta problemática surgida con el aislamiento debe tratarse de forma urgente. El acceso a las plataformas utilizada con fines educativos debe ser gratuito para alumnos, docentes, equipos técnicos y gabinetes de todos los niveles.

La nota de Canelada dirigida al Enacom se apoya en “Relevamiento del impacto social de las medidas del aislamiento“. Este es un documento oficial que plantea las dificultades que han surgido por la cuarentena. En el mismo se explica como el aislamiento tiene un impacto negativo sobre la continuidad y acceso a la escolaridad.