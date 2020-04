Graciela Alfano sorprendió a todos en Podemos Hablar

Graciela Alfano se luce como una invitada cada vez que está en un programa. Tiene incontables anécdotas en su haber y la hacen un personaje digno de tener. Ahora, en la última emisión de Podemos Hablar, dejó al conductor y a los demás invitados atónitos al contar uno de los cruces más insólitos de su vida. Su encuentro con el narcotraficante colombiano, Pablo Escobar Gaviria, cuando ella era una reina de belleza y él su jovencísimo asistente.

“Vayamos a Colombia, al año 1972. Yo había salido Reina Panamericana de Belleza”, comenzó relatando. “Pablo Escobar era un jovencito que apenas llegaba a los 20 años, lejos de la imagen que todos tenemos hoy”, explicó. “Todas las reinas de belleza estaban en la ciudad de Cali. Teníamos una chica colombiana que nos asistía en ese momento y un joven que nos acompañaba, con el que íbamos a todos lados. Edecán se llamaban. A mi me tocó uno, de Medellín, que se llamaba Pablo Escobar Gavira”.

Alfano está segura de que se trataba del narcotraficante porque el nombre es el mismo. “Además ya tenía ese flequillito”, recordó. Y agregó: “En el año 92 yo lo conté en una nota”. “Lo más gracioso es que en ese momento a mi mamá, que me había acompañado, le encantaba este muchachito. Era una criatura, una persona muy callada a la que le gustaba mucho la belleza. No se sabía nada de sus orígenes. Se quedaba mirándome fijo y un poco me molestaba”, dijo. Además aseguró: “No pasó nada entre nosotros, éramos muy chicos, pero mi mamá quería que me case con él”.

Escobar quedó tan grabado en los recuerdos de la madre, que incluso lo seguía mencionando ante los novios de Graciela. “Quique, el papá de mis hijos, cuando se peleaba con mi mamá, que era tremenda con todo el mundo, le decía: ‘Mire si su hija se hubiera casado con el colombiano’. Ella todo el tiempo lo denigraba comparándolo”, recordó entre risas. “Tengo una sola foto con él, pero está de costado”, explicó. Para finalizar, Alfano contó: “Ese Pablo Escobar Gaviria de 20 años era otra persona, no lo que hoy se conoce”.

Graciela es una actriz, presentadora de televisión, exvedette y modelo argentina. Estuvo casada con Andrés Ruskowski, padre de su hijo Nicolás. En 1982 se casó con el empresario Enrique Capozzolo, con quien tuvo dos hijos más: Francisco (quien sufrió un grave accidente en México en 2009) y Gonzalo. Se separó en 1993, aunque el divorcio legal se produjo en 2007. Entre el 2000 y el 2008 tuvo una relación con el joven actor Matías Alé. En una entrevista en 2013 admitió haber tenido también una relación sentimental con el expresidente argentino Carlos Menem.